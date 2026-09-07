Reportan accidente aéreo en San Vicente Pacaya, Escuintla

Los cuerpos de socorro reportaron que este lunes, 7 de septiembre, se registró un accidente aéreo en un sector del municipio de San Vicente Pacaya, Escuintla. Las acciones de seguimiento de la emergencia están en desarrollo.
Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que se recibió información preliminar con respecto a que una aeronave se habría precipitado a tierra en la mencionada localidad.
Las unidades de diferentes compañías se están movilizando al lugar donde ocurrió el percance para determinar si hay personas afectadas y poder brindarles la asistencia necesaria.
* Noticia en desarrollo.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7