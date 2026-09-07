 Retiran 32 cámaras instaladas ilegalmente en la zona 21
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Retiran 32 cámaras instaladas ilegalmente en la zona 21

Los equipos estarían vinculados a las pandillas.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó que 32 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular fueron retiradas en las colonias Justo Rufino, Vásquez y Loma Blanca, zona 21, como parte de las acciones de seguridad para recuperar el control de espacios utilizados por grupos criminales.

En el operativo participaron agentes de la SGIC, SGAIA, GECE, STIG y DIDAE, personal de Asistencia Jurídica, elementos del Ejército de Guatemala y trabajadores de la Municipalidad de Guatemala.

De acuerdo con las investigaciones, estos dispositivos eran utilizados de manera irregular por grupos criminales que operan en el sector para mantener vigilancia sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad así como de sus víctimas

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