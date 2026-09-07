 Roberto Montoya ya toma las riendas de Comunicaciones
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Roberto Montoya ya toma las riendas de Comunicaciones

Roberto Montoya ya dirigió su primer entrenamiento con Comunicaciones, acompañado por su cuerpo técnico, en el que destaca Agustín Herrera, exjugador y goleador crema.

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Roberto Montoya y Agustín Herrera en el entreno de Comunicaciones - Comunicaciones FC
Roberto Montoya y Agustín Herrera en el entreno de Comunicaciones / FOTO: Comunicaciones FC
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Comunicaciones atraviesa horas de cambios y, tras el empate 1-1 ante Mixco —resultado que el club perderá en la mesa por alineación indebida—, ya comenzó una nueva etapa bajo el mando del técnico mexicano Roberto Montoya. El estratega fue anunciado este domingo por la mañana junto con José Manuel Contreras, quien asumió el cargo de director deportivo del conjunto albo.

Montoya no quiso perder tiempo y pocas horas después de su presentación ya encabezó su primer entrenamiento con el plantel. El nuevo entrenador estuvo acompañado por su cuerpo técnico, entre ellos el exgoleador Agustín Herrera, integrante del histórico hexacampeonato de Comunicaciones, quien asumirá como su asistente. También estuvieron presentes el preparador físico y el entrenador de porteros que completan su equipo de trabajo.

Montoya busca enderezar el barco crema

En la práctica también participó José Manuel Contreras, quien hace apenas un par de meses anunció su retiro como futbolista y disputó su último partido. Ahora, el histórico jugador crema inicia una nueva responsabilidad desde la dirección deportiva, con el objetivo de ayudar a recuperar el rumbo de un equipo que no ha encontrado estabilidad y que viene de atravesar varios torneos complicados.

El debut de Roberto Montoya al frente de Comunicaciones podría producirse este mismo miércoles, cuando los cremas reciban a Marquense en el Estadio Cementos Progreso. El encuentro está programado para las 18:00 horas y será correspondiente a la octava jornada del Apertura 2026. El nuevo cuerpo técnico tendrá poco margen de preparación, pero buscará comenzar su ciclo con una victoria que permita al club dar el primer paso para enderezar el rumbo.

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Roberto Montoya ya dirigió su primer entreno con Comunicaciones - Comunicaciones FC

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