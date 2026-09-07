DGAC desmiente accidente aéreo en San Vicente Pacaya

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) reportó la noche de este lunes, 7 de septiembre de 2026, que no se localizó ningún accidente aéreo entre los municipios de Palín y San Vicente Pacaya, departamento de Escuintla. La entidad explicó que varios rescatistas llegaron al lugar, luego de haber recibido una alerta acerca de un supuesto percance aéreo.
Al realizar la verificación en las áreas referidas, se confirmó que no se localizó ninguna aeronave accidentada", sentenciaron las autoridades.
En cuanto al supuesto accidente aéreo, las autoridades indicaron que los Servicios de Búsqueda y Salvamento (SAR) de la DGAC no recibieron ninguna activación de Transmisor Localizador de Emergencia (ELT) en el sistema de monitoreo de alertas.
Asimismo, la entidad reveló que se hicieron los protocolos de verificación y se verificó con los Servicios de Tránsito Aéreo que todos los vuelos controlados estuvieran asegurados. La DGAC hizo un llamado a la población a informarse únicamente por medio de los canales oficiales y evitar la difusión de información no confirmada.
En otras noticias: "El pueblo llegó hasta aquí": Comerciantes exigen medidas urgentes ante escalada de precios
Accidente aéreo no fue confirmado
Los cuerpos de socorro hicieron constantes reportes acerca de las acciones que se desarrollaron en el lugar donde una alerta indicó que había caído una aeronave, pero sin lograr resultados positivos.
Desde muy temprano, Bomberos Voluntarios enviaron recursos materiales y humanos al lugar de la supuesta caída. En ese sentido, los rescatistas se trasladaron hasta el kilómetro 30 de la carretera al Pacífico, sin ubicar ningún vehículo aéreo que se haya accidentado.
En varias ocasiones, los cuerpos de socorro han solicitado a la población evitar las llamadas falsas o las bromas en los números de teléfono de emergencias, porque esa práctica evita que otras emergencias reales sean atendidas con mayor rapidez.
En esta ocasión, los cuerpos de socorro tardaron varias horas en el proceso de búsqueda del accidente aéreo que no fue localizado.