 Incendio daña locales en mercado de San José El Ídolo
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Incendio afecta ocho locales en mercado de San José El Ídolo, Suchitepéquez

El incidente dejó más de Q300 mil en pérdidas.

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El fuego consumió varios locales del mercado de San José El Ídolo., Bomberos Voluntarios
El fuego consumió varios locales del mercado de San José El Ídolo. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Un incendio estructural ocurrido durante la madrugada de este miércoles, 30 de septiembre, afectó varios locales del mercado del municipio de San José El Ídolo, en el departamento de Suchitepéquez. Las causas del incidente no han sido establecidas.

Los Bomberos Voluntarios reportaron que trasladaron unidades de emergencia y contra incendios al referido sector, pues recibieron información con respecto a columnas de humo y fuego que se observaban en el área donde se ubicaban los comercios.

Los técnicos en urgencias médicas laboraron por varias horas para sofocar y liquidar las llamas que consumieron ocho locales comerciales y amenazaban con extenderse cada vez más.

Los socorristas indicaron que fue necesario utilizar cerca de 6 mil galones de agua para controlar el siniestro, que no dejó personas heridas.

Las pérdidas materiales fueron cuantificadas por los propietarios de los negocios en aproximadamente 300 mil quetzales.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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