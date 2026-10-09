Tragedia en Quiché: Dos niñas fallecen tras desprendimiento de tierra

Dos niñas perdieron la vida luego de un desprendimiento de tierra ocurrido en horas de la mañana de este viernes, 9 de octubre, en el caserío Cocol, municipio de Joyabaj, Quiché. Los cuerpos de socorro trabajan en el área.
Los Bomberos Voluntarios trasladaron unidades de emergencia al lugar tras recibir reportes con respecto a un deslizamiento que había afectado una vivienda y que había dejado a personas afectadas.
Los técnicos en urgencias médicas llevaron a cabo las labores correspondientes en el lugar del desastre y localizaron a una mujer adulta con vida, a quien le brindaron asistencia y posteriormente la trasladaron a un centro asistencial para recibir atención médica.
Víctor Gómez, vocero de la institución, explicó que en el lugar lamentablemente se confirmó el fallecimiento de dos niñas, de uno y ocho años de edad.