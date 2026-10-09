 Tragedia en Quiché: Dos niñas fallecen tras desprendimiento de tierra
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Tragedia en Quiché: Dos niñas fallecen tras desprendimiento de tierra

Una mujer también resultó herida tras este incidente.

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Deslizamiento de tierra en Joyabaj, Quiché, donde fallecieron dos menores de edad., Bomberos Voluntarios
Deslizamiento de tierra en Joyabaj, Quiché, donde fallecieron dos menores de edad. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Dos niñas perdieron la vida luego de un desprendimiento de tierra ocurrido en horas de la mañana de este viernes, 9 de octubre, en el caserío Cocol, municipio de Joyabaj, Quiché. Los cuerpos de socorro trabajan en el área.

Los Bomberos Voluntarios trasladaron unidades de emergencia al lugar tras recibir reportes con respecto a un deslizamiento que había afectado una vivienda y que había dejado a personas afectadas.

Los técnicos en urgencias médicas llevaron a cabo las labores correspondientes en el lugar del desastre y localizaron a una mujer adulta con vida, a quien le brindaron asistencia y posteriormente la trasladaron a un centro asistencial para recibir atención médica.

Víctor Gómez, vocero de la institución, explicó que en el lugar lamentablemente se confirmó el fallecimiento de dos niñas, de uno y ocho años de edad.

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