 Informe: Sequía profundiza vulnerabilidad de las niñas
Nacionales

Advierten que la sequía podría profundizar la vulnerabilidad de las niñas en Guatemala

Plan International advierte que las sequías e inundaciones asociadas a El Niño pueden interrumpir la educación de niñas y adolescentes en Guatemala y otros países afectados por el fenómeno climático, aumentar su exposición a la violencia, los embarazos adolescentes y las uniones tempranas.

Compartir:
Foto: Edwin Bercián/EU
manifestacion-derechos-niñas-emisoras-unidas1' / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las sequías e inundaciones que trae consigo el fenómeno climático El Niño suelen apartar a las niñas y adolescentes de la escuela para asumir labores de cuidado del hogar y la familia, lo que no solo les quita su derecho a la educación, sino que las expone a las uniones tempranas y a situaciones de violencia, incluida la sexual, alertó este viernes la ONG global Plan International.

El Niño ya se siente en América Latina y el Caribe, con falta de lluvia y sequías en países como Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Perú; pero también lluvias excesivas e inundaciones en algunas zonas de Ecuador y México.

La agencia meteorológica y oceánica de Estados Unidos (NOAA, en sus siglas en inglés) estima una probabilidad superior al 83 % de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre finales de 2026 y principios de 2027, dijo la ONG en un comunicado.

"El Niño ya está afectando a miles de familias, pero lo peor todavía no ha llegado. Sabemos dónde golpeará con más fuerza y sabemos que, si no actuamos a tiempo, serán las niñas quienes carguen con las peores consecuencias", afirmó la directora regional de Plan International para América Latina y el Caribe, Carmen Elena Alemán, en una declaración por la conmemoración el próximo 11 de octubre del Día Internacional de la Niña.

Insivumeh confirma establecimiento de la fase El Niño en el país

El Insivumeh explicó que esta es una fase del fenómeno “El Niño-Oscilación del Sur”; piden a la población estar atenta a los pronósticos climáticos.

Testimonios reflejan la realidad y campaña busca exponerla

Plan International señaló que en su informe 'El Estado Mundial de las Niñas 2026' se expone que los fenómenos climáticos aumentan el riesgo de matrimonio y uniones infantiles, violencia y embarazo adolescente, duplicándose el riesgo entre las niñas y adolescentes que ven interrumpida su escolaridad.

En los testimonios de las menores recogidos por el informe se detalla que, cuando una sequía o una inundación deja a las familias sin cosecha, agua o ingresos, son ellas las que en general asumen tareas de cuidado, como buscar agua, cuidar a sus hermanos o quedarse en casa y hacer los quehaceres del hogar mientras las personas adultas salen a trabajar, lo que les resta tiempo para el estudio y las expone a situaciones de violencia.

La ONG global asegura que ya responde a la situación con proyectos de agua, saneamiento y protección en Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Honduras, El Salvador y Perú, y que activó una respuesta subregional ante la sequía que ha experimentado Centroamérica para apoyar a las familias y comunidades afectadas, en particular a las niñas y las adolescentes.

Plan International implementa este mes de octubre la campaña 'Niñas en Emergencia', por el Día Internacional de la Niña, en Guatemala, Ecuador, Perú y Paraguay, y busca concienciar y alinear esfuerzos con otros actores que puedan apoyar la respuesta ante las crisis climáticas y su impacto en la vida de las niñas, adolescentes y jóvenes, indicó el comunicado oficial.

En Portada

Presentan iniciativa para reformar la Ley de Comisiones de Postulaciónt
Nacionales

Presentan iniciativa para reformar la Ley de Comisiones de Postulación

11:32 AM, Oct 09
Insivumeh explica seguimiento de alerta por tsunami tras terremoto en Panamát
Nacionales

Insivumeh explica seguimiento de alerta por tsunami tras terremoto en Panamá

01:00 PM, Oct 09
VIDEOS: Captan momento del terremoto de 7.6 en Panamát
Internacionales

VIDEOS: Captan momento del terremoto de 7.6 en Panamá

12:43 PM, Oct 09
MP pide 76 años de cárcel contra señalado de cometer ataques contra la PNCt
Nacionales

MP pide 76 años de cárcel contra señalado de cometer ataques contra la PNC

12:46 PM, Oct 09
El Hijo de Fishman queda en libertad tras muerte de réferit
Deportes

"El Hijo de Fishman" queda en libertad tras muerte de réferi

12:13 PM, Oct 09

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosLiga NacionalPNCNoticias de GuatemalaEE.UU.Futbol GuatemaltecoViolencia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar