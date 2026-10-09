Informe: Sequía profundiza vulnerabilidad de las niñas

Las sequías e inundaciones que trae consigo el fenómeno climático El Niño suelen apartar a las niñas y adolescentes de la escuela para asumir labores de cuidado del hogar y la familia, lo que no solo les quita su derecho a la educación, sino que las expone a las uniones tempranas y a situaciones de violencia, incluida la sexual, alertó este viernes la ONG global Plan International.
El Niño ya se siente en América Latina y el Caribe, con falta de lluvia y sequías en países como Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Perú; pero también lluvias excesivas e inundaciones en algunas zonas de Ecuador y México.
La agencia meteorológica y oceánica de Estados Unidos (NOAA, en sus siglas en inglés) estima una probabilidad superior al 83 % de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre finales de 2026 y principios de 2027, dijo la ONG en un comunicado.
"El Niño ya está afectando a miles de familias, pero lo peor todavía no ha llegado. Sabemos dónde golpeará con más fuerza y sabemos que, si no actuamos a tiempo, serán las niñas quienes carguen con las peores consecuencias", afirmó la directora regional de Plan International para América Latina y el Caribe, Carmen Elena Alemán, en una declaración por la conmemoración el próximo 11 de octubre del Día Internacional de la Niña.
Testimonios reflejan la realidad y campaña busca exponerla
Plan International señaló que en su informe 'El Estado Mundial de las Niñas 2026' se expone que los fenómenos climáticos aumentan el riesgo de matrimonio y uniones infantiles, violencia y embarazo adolescente, duplicándose el riesgo entre las niñas y adolescentes que ven interrumpida su escolaridad.
En los testimonios de las menores recogidos por el informe se detalla que, cuando una sequía o una inundación deja a las familias sin cosecha, agua o ingresos, son ellas las que en general asumen tareas de cuidado, como buscar agua, cuidar a sus hermanos o quedarse en casa y hacer los quehaceres del hogar mientras las personas adultas salen a trabajar, lo que les resta tiempo para el estudio y las expone a situaciones de violencia.
La ONG global asegura que ya responde a la situación con proyectos de agua, saneamiento y protección en Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Honduras, El Salvador y Perú, y que activó una respuesta subregional ante la sequía que ha experimentado Centroamérica para apoyar a las familias y comunidades afectadas, en particular a las niñas y las adolescentes.
Plan International implementa este mes de octubre la campaña 'Niñas en Emergencia', por el Día Internacional de la Niña, en Guatemala, Ecuador, Perú y Paraguay, y busca concienciar y alinear esfuerzos con otros actores que puedan apoyar la respuesta ante las crisis climáticas y su impacto en la vida de las niñas, adolescentes y jóvenes, indicó el comunicado oficial.