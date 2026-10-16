 Calles de Quetzaltenango inundadas por fuertes lluvias
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VIDEO. Calles de Quetzaltenango quedan inundadas tras intensas lluvias

Uno de los puntos afectados es la zona 7, donde la PMT implementó un cierre temporal.

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Inundación en Quetzaltenango el viernes, 16 de octubre de 2026., PMT de Quetzaltenango
Inundación en Quetzaltenango el viernes, 16 de octubre de 2026. / FOTO: PMT de Quetzaltenango
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Varios sectores del departamento de Quetzaltenango quedaron inundados este viernes, 16 de octubre, como resultado de las intensas lluvias que se registran en esa y otras regiones del país. Las autoridades locales les solicitaron a los conductores tomar las precauciones necesarias para evitar mayores inconvenientes.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Quetzaltenango compartió en sus redes sociales las imágenes de la situación que se vive en esa localidad, donde el agua se acumuló en las calles. Uno de los puntos afectados es la entrada a la colonia Los Trigales, específicamente la 29 avenida, zona 7.

La institución mostró cómo la inundación cubría los vehículos hasta casi la mitad de su estructura. En la grabación difundida se observan varios carros estacionados y un microbús atravesado sobre la ruta, cubiertos parcialmente por el agua.

También hay personas en el área que aparentemente intentan avanzar, pero se les dificulta por estar sumergidas casi hasta la cintura.

"Precaución vial. Se implementa una medida de regulación y cierre temporal en el sector debido a que se reporta acumulación de agua.  Se recomienda utilizar vías alternas y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito", expresó la PMT con respecto a la situación en el punto mencionado.

Las lluvias continuarán el fin de semana

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que las lluvias persistirán en el territorio nacional durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre, principalmente durante la tarde y noche.

Según el pronóstico, se presentarán precipitaciones entre moderadas y fuertes en Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte, mientras que en las regiones del Pacífico, Petén, Meseta Central, Motagua y Valles de Oriente podrían presentarse lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

"Estas condiciones están asociadas al paso de un frente frío ubicado muy al Norte de la península de Yucatán",

informó el ente científico. A la vez que recomendó a la población no cruzar ríos crecidos, no permanecer cerca de laderas inestables y mantener limpios los drenajes.

Al menos 22 muertos y un desaparecido por las lluvias durante 2026

Según el Insivumeh, 12 de los 22 departamentos del país presentan una saturación de más del 90% ante el aumento de las lluvias.

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