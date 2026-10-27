Incendio de vehículo en zona 8: Detalles y recomendaciones

Una emergencia se registró en medio del tránsito en horas de la mañana de este martes, 27 de octubre, en la 7ª avenida y 40 calle "A", zona 8 de la Ciudad de Guatemala. Los transeúntes se movilizaban hacia sus destinos en una jornada habitual, cuando de repente un vehículo se prendió en llamas.
Según la información preliminar, aparentemente el aparato presentó un cortocircuito, lo que generó que se incendiara. El fuego se inició en la parte delantera del automóvil y comenzó a extenderse por el resto de la estructura.
Los Bomberos Municipales fueron alertados sobre esta emergencia y trasladaron unidades al lugar donde ocurrió el incidente para atender a posibles afectados y controlar la situación.
"El fuego se originó en el área del motor y causó daños en el sistema eléctrico y componentes mecánicos. La conductora logró salir a tiempo y ponerse a salvo", explicó un portavoz del cuerpo de socorro.
Agregó que la afectada es una adulta mayor que no sufrió lesiones, aunque fue necesario brindarle atención prehospitalaria debido a que presentaba crisis nerviosa.
Los técnicos en urgencias médicas lograron controlar las llamas antes de que se propagaran al interior del vehículo.
Impacto en el tránsito
Los cuerpos de socorro mantienen presencia en el área donde ocurrió el incendio vehicular para darle seguimiento a la emergencia y constatar que no se reinicien las llamas.
Debido a que están en desarrollo las acciones en respuesta al incidente, el área permanece parcialmente cerrada, con al menos un carril obstruido, por lo que se solicitó precaución a los usuarios del sector y que puedan tomar rutas alternas.
Recomendaciones para prevenir incendios vehiculares:
- Realizar mantenimiento preventivo al vehículo.
- Revisar fugas de combustible y fallas eléctricas.
- Evitar sobrecalentar el motor.
- No fumar ni transportar materiales inflamables sin precaución.
- Mantener un extintor accesible y vigente.
- Ante humo u olor a combustible, detenerse, apagar el motor y evacuar.