 MP detalla resultados de operativo en el instituto Fischmann
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MP detalla resultados de operativo en el instituto Fischmann

Las autoridades confirmaron que ningún adolescente fue conducido tras las diligencias.

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Presencia de unidades de la PNC y del Ministerio Público en alrededores del instituto Dr. Imrich Fischmann., Juan Carlos Chanta/EU
Presencia de unidades de la PNC y del Ministerio Público en alrededores del instituto Dr. Imrich Fischmann. / FOTO: Juan Carlos Chanta/EU
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El Ministerio Público (MP) secuestró aproximadamente 20 teléfonos celulares durante un allanamiento realizado recientemente en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann, ubicado en la zona 13 capitalina, luego de localizar material pornográfico de una menor de edad que estaría relacionado con una denuncia.

Según informó el ente investigador, durante la diligencia se encontraron archivos en los dispositivos electrónicos, los cuales fueron incautados para su respectivo análisis como parte de las investigaciones en curso.

El Ministerio Público indicó que, debido a que el caso involucra a adolescentes, las actuaciones se desarrollan de manera privada, con el objetivo de proteger la identidad y la seguridad de la víctima, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

Asimismo, aclaró que durante el procedimiento ningún adolescente fue conducido por las autoridades. Sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

Mineduc analiza situación del centro educativo

El Ministerio de Educación informó que el caso continúa bajo investigación y señaló que los estudiantes se encuentran en la semana de cierre del ciclo escolar 2026.

En relación con la petición de padres de familia para destituir al director del establecimiento, la cartera indicó que esta posibilidad forma parte del análisis que se encuentra en desarrollo.

La institución explicó que aún están pendientes las reuniones con padres de familia, docentes y personal administrativo, cuyos planteamientos serán considerados dentro del proceso de evaluación de la situación del centro educativo.

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