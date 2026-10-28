 Presidente del Congreso se pronuncia tras veto a reformas al Código Procesal Penal
Nacionales

Presidente del Congreso se pronuncia tras veto a reformas al Código Procesal Penal

El legislador Luis Contreras buscará una reunión con la presidenta del Organismo Judicial para analizar el tema.

Compartir:
Presidente del Congreso, Luis Contreras, tras concluir la sesión de Jefes de Bloque., Foto Omar Solís
Presidente del Congreso, Luis Contreras, tras concluir la sesión de Jefes de Bloque. / FOTO: Foto Omar Solís
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, dio a conocer este miércoles 28 de octubre que está dando seguimiento al proceso de análisis de los "errores técnicos" que señaló el mandatario Arévalo para vetar el Decreto 23-2026, que incluía modificaciones al Código Procesal Penal.

Según explicó el parlamentario, buscará poder reunirse con la presidenta del Organismo Judicial, Jenny Alvarado; y el diputado Álvaro Arzú, presidente de la comisión que dictaminó la niciativa que dio lugar a estas modificaciones.

La normativa establece reformas en materia de prisión preventiva y medidas sustitutivas. Sin embargo, el Ejecutivo consideró que podría contener inconstitucionalidades, lo que generó que fuera vetada por decisión tomada en Consejo de Ministros y enviada con observaciones al Legislativo.

Al respecto, Contreras señaló que el procedimiento que corresponde para estos casos es que inicialmente sea conocido en junta directiva, para después abordarlo en el pleno y determinar si se acepta o se rechaza el veto presidencial.

"Como el presidente debe tener sus razones técnicas muy bien fundamentadas. Yo estoy proponiendo una reunión con la presidenta de la Corte Suprema y el ponente, que dictaminó. Voy a reunir a los dos equipos de trabajo. Estamos tratando de hacerlo el viernes si el tiempo de la presidenta lo permite. Álvaro ya está confirmado para ese día", expresó.

Según Contreras, la parte más significativa del veto es porque la presidenta de la Corte dice que no puede entrar en vigencia inmediatamente la normativ, pues no están listos para hacer eso. "Y si no está lista la Corte, no estamos listos nosotros. Una disculpa a la población", indicó.

Agregó que dependiendo de los resultados de la reunión se analizará la decisión que  se tomará en el pleno con respecto a si se acepta o no el veto.

Señaló que el espíritu de la normativa es que una persona no pase más de un año en prisión sin ser condenada. Indicó que si el Ministerio Público no les puede probar culpabilidad, debería dejar libres a las personas.

Finalmente, mencionó que se trata de "una buena ley" y están dispuestos a enmendar si se puede. Aseguró que respetan la decisión de Arévalo y se harán los análisis necesarios.

En Portada

Policías investigados por presunta colocación de arma enfrentarán proceso penalt
Nacionales

Policías investigados por presunta colocación de arma enfrentarán proceso penal

12:00 PM, Oct 28
Guatemala se solidariza con España por el accidente de trenest
Nacionales

Guatemala se solidariza con España por el accidente de trenes

01:08 PM, Oct 28
Descubre quién ganó la votación por el premio BOATt
Deportes

Descubre quién ganó la votación por el premio BOAT

01:48 PM, Oct 28
Minex anuncia cambio de embajador de Guatemala ante Estados Unidost
Nacionales

Minex anuncia cambio de embajador de Guatemala ante Estados Unidos

10:40 AM, Oct 28
Sale a la luz una posible causa del fatal accidente de trenes en Españat
Internacionales

Sale a la luz una posible causa del fatal accidente de trenes en España

09:00 AM, Oct 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCReal MadridLiga NacionalJusticia#LaLigaEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar