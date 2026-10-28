Presidente del Congreso se pronuncia tras veto a reformas al Código Procesal Penal

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, dio a conocer este miércoles 28 de octubre que está dando seguimiento al proceso de análisis de los "errores técnicos" que señaló el mandatario Arévalo para vetar el Decreto 23-2026, que incluía modificaciones al Código Procesal Penal.
Según explicó el parlamentario, buscará poder reunirse con la presidenta del Organismo Judicial, Jenny Alvarado; y el diputado Álvaro Arzú, presidente de la comisión que dictaminó la niciativa que dio lugar a estas modificaciones.
La normativa establece reformas en materia de prisión preventiva y medidas sustitutivas. Sin embargo, el Ejecutivo consideró que podría contener inconstitucionalidades, lo que generó que fuera vetada por decisión tomada en Consejo de Ministros y enviada con observaciones al Legislativo.
Al respecto, Contreras señaló que el procedimiento que corresponde para estos casos es que inicialmente sea conocido en junta directiva, para después abordarlo en el pleno y determinar si se acepta o se rechaza el veto presidencial.
"Como el presidente debe tener sus razones técnicas muy bien fundamentadas. Yo estoy proponiendo una reunión con la presidenta de la Corte Suprema y el ponente, que dictaminó. Voy a reunir a los dos equipos de trabajo. Estamos tratando de hacerlo el viernes si el tiempo de la presidenta lo permite. Álvaro ya está confirmado para ese día", expresó.
Según Contreras, la parte más significativa del veto es porque la presidenta de la Corte dice que no puede entrar en vigencia inmediatamente la normativ, pues no están listos para hacer eso. "Y si no está lista la Corte, no estamos listos nosotros. Una disculpa a la población", indicó.
Agregó que dependiendo de los resultados de la reunión se analizará la decisión que se tomará en el pleno con respecto a si se acepta o no el veto.
Señaló que el espíritu de la normativa es que una persona no pase más de un año en prisión sin ser condenada. Indicó que si el Ministerio Público no les puede probar culpabilidad, debería dejar libres a las personas.
Finalmente, mencionó que se trata de "una buena ley" y están dispuestos a enmendar si se puede. Aseguró que respetan la decisión de Arévalo y se harán los análisis necesarios.