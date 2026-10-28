 Temporada de lluvias cierra con 23 fallecidos y más de 224 mil afectados
Nacionales

Temporada de lluvias cierra con 23 fallecidos y más de 224 mil afectados

Las inundaciones y las caídas de árboles encabezaron las incidencias.

Compartir:
Las lluvias causaron inundaciones en Fray Bartolomé de Las Casas. , Bomberos Municipales Departamentales.
Las lluvias causaron inundaciones en Fray Bartolomé de Las Casas. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La temporada de lluvias de 2026 en Guatemala concluyó oficialmente tras dejar al menos 23 personas fallecidas, un desaparecido y más de 224 mil afectados, según informaron las autoridades de protección civil al anunciar el inicio de la época de frío.

De acuerdo con el informe final divulgado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el periodo de precipitaciones de mayo a octubre también provocó 44 heridos y la evacuación de 32.182 personas ante el impacto de 2.370 emergencias registradas a escala nacional.

"Efectivamente, la temporada de lluvia en nuestro país ha terminado y la humedad del suelo y la humedad del ambiente empieza a disiparse", explicó en una conferencia de prensa el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas.

El país centroamericano, catalogado por expertos como uno de los más vulnerables del mundo ante el cambio climático debido a sus condiciones geográficas y de pobreza, sufrió severos daños en su infraestructura vial.

Las inundaciones (726) y las caídas de árboles (379) encabezaron las incidencias, seguidas por 280 eventos de daños a cultivos agrícolas y 268 deslizamientos de tierra. Los datos oficiales detallan que 15.432 viviendas sufrieron daños entre leves, moderados y severos.

Asimismo, las escorrentías afectaron 716 carreteras, 55 escuelas y 41 puentes, mientras que otros cuatro puentes quedaron totalmente destruidos.

Durante 2025, la temporada de precipitaciones en Guatemala dejó sesenta fallecidos, en su mayoría por deslizamientos de tierra, derrumbes o aumento del flujo de ríos.

Este año las precipitaciones fueron menores en el país debido al fenómeno meteorológico de El Niño.

Con el fin de las precipitaciones, las autoridades advirtieron sobre el ingreso paulatino de al menos 16 frentes fríos entre noviembre y abril de 2027.

Las temperaturas mínimas descenderán hasta los cero grados en las regiones del occidente y el altiplano central, lo que representa un riesgo para la producción agrícola y la salud de menores de cinco años y adultos mayores.

En Portada

Dos personas mueren en ataque armado en la zona 5t
Nacionales

Dos personas mueren en ataque armado en la zona 5

06:39 AM, Oct 28
Accidente de trenes en España: Cifra de muertos supera los 60t
Internacionales

Accidente de trenes en España: Cifra de muertos supera los 60

07:31 AM, Oct 28
La Copa del Rey suspende su jornada por el trágico accidente ferroviariot
Deportes

La Copa del Rey suspende su jornada por el trágico accidente ferroviario

07:04 AM, Oct 28
Motorista muere en accidente en zona 11 de Mixcot
Nacionales

Motorista muere en accidente en zona 11 de Mixco

07:16 AM, Oct 28
Surgen videos de la devastadora escena tras el choque de dos trenes en España t
Internacionales

Surgen videos de la devastadora escena tras el choque de dos trenes en España

07:26 AM, Oct 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCReal MadridLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Justicia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar