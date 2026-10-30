 Disparo en bulevar El Naranjo: un herido
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Ataque armado en bulevar El Naranjo deja un herido

La víctima fue localizada en el interior de un automóvil.

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Dentro de este vehículo fue localizada la persona herida tras un ataque armado en el bulevar El Naranjo., Bomberos Municipales
Dentro de este vehículo fue localizada la persona herida tras un ataque armado en el bulevar El Naranjo. / FOTO: Bomberos Municipales
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La jornada de este viernes, 30 de octubre, se vio marcada por un hecho de violencia. Mientras los transeúntes se movilizaban hacia sus lugares de trabajo o estudio, de repente escucharon múltiples detonaciones de proyectiles de arma de fuego cuando circulaban por el bulevar El Naranjo, en la zona 4 del municipio de Mixco, Guatemala.

En medio de la alarma de los ciudadanos, se observó que las balas habían alcanzado al tripulante de un automóvil, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Municipales fueron alertados con respecto al ataque armado registrado en la 22 calle del referido sector, por lo que de inmediato se movilizaron hacia el lugar de los hechos para atender a posibles afectados.

 "Los socorristas localizaron a un hombre de aproximadamente 27 años en el interior de un automóvil, con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego", explicó un portavoz de la institución.

Agregó que los técnicos en urgencias médicas evaluaron al paciente y determinaron que presentaba signos vitales inestables debido a la gravedad de las lesiones, por lo que le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la emergencia al Hospital General San Juan de Dios.

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