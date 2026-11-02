AeroMetro: Cierres parciales y desvíos por trabajos

Desde este lunes 2 de noviembre, entran en vigor importantes restricciones de movilidad entre las zonas 9 y 13 de la Ciudad de Guatemala por la construcción de la Estación 2 del AeroMetro. Las autoridades municipales advierten que habrá incidencias especialmente en el bulevar Liberación durante determinadas horas del día.
Héctor Flores, coordinador del Plan de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias (AVE) de la Municipalidad de Guatemala, confirmó en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la nueva fase de trabajos implica el levantamiento de una viga de 17 metros de altura, lo que requiere una cimentación profunda. Esto obliga a la reducción de carriles sobre el bulevar, específicamente en dirección del Obelisco hacia el Trébol, unos 25 metros antes del cruce conocido como paso desnivel Tecún Umán.
La medida afectará tanto a quienes se dirigen hacia el Trébol como a quienes vienen desde la escuela normal o el Ministerio de Ambiente y buscan incorporarse al bulevar Liberación. Uno de los carriles estará suspendido todo el día una vez que inicien los trabajos. Para mitigar el impacto durante la mañana, se implementó un tercer carril adicional frente al IGSS de Pamplona, facilitando el tránsito en dirección al Obelisco.
Las desviaciones serán obligatorias de 11:00 a 20:00 horas para los vehículos provenientes de las zonas 11 y 12 que atraviesan Pamplona. El tráfico será redirigido hacia la Contraloría de Cuentas, pasando por Caminos y por el redondel del Aeropuerto Internacional La Aurora para incorporarse luego al bulevar Liberación. Además, se preparó un carril de incorporación continua en el bulevar Juan Pablo II para agilizar el acceso.
Flores explicó que aprovecharán la ausencia de clases entre el 2 de noviembre y el 18 de diciembre para avanzar con estas obras antes, además, de que el tráfico navideño sature aún más la zona. Se espera finalizar estos trabajos antes del 15 de diciembre, fecha clave por el inicio de pago de quincena y aguinaldo, días en los que aumentará la circulación.
En las tardes se mantendrá el carril reversible habitual sobre el bulevar Liberación, a nivel del zoológico, para facilitar el retorno de los residentes de zonas 9, 10, 14 y 13.
Recomendaciones para usuarios
Flores recomendó a las personas que deban llegar al aeropuerto prever entre 15 y 20 minutos adicionales en horas pico. Si el trayecto es desde occidente, la circulación será normal. Sin embargo, quienes provengan de zona 9 o zona 10 deberán considerar las nuevas desviaciones y demoras.
Una alternativa será la 10ª calle en la zona 10, que atraviesa la zona 9 hasta la Castellana y la zona 8, será habilitada en dirección al Estadio del Trébol. Esta ruta servirá como corredor alternativo para quienes trabajan en zonas 10, 14 y 13.
El funcionario de la Municipalidad reiteró que quienes vienen de occidente o zonas cercanas a la avenida Petapa podrán transitar normalmente hacia el aeropuerto por la 5ª calle. En cambio, quienes provengan de zonas orientales como zona 15, zona 10 o zona 14 deberán planificar con anticipación sus rutas.
Finalmente, el entrevistado exhortó a la ciudadanía a seguir pendiente de las actualizaciones y adaptar sus recorridos para evitar contratiempos.