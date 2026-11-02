 Sismos - temblores en Guatemala, hoy lunes 2 de noviembre
Nacionales

Guatemala registró sismos durante la madrugada

Al menos dos temblores fueron reportados por el Insivumeh.

Compartir:
Un-temblor-de-magnitud-66-sacude-el-sur-de-California.jpg,
Un-temblor-de-magnitud-66-sacude-el-sur-de-California.jpg / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que, en las primeras horas de este lunes 2 de noviembre, se registraron dos sismos en el territorio guatemalteco. Al menos uno de los eventos fue reportado sensible.

El boletín preliminar emitido por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos detalla que el primero de los temblores ocurrió a las 01:08 horas. Tuvo una magnitud de 3.1 y la región epicentral se localizó en el departamento de Alta Verapaz.

Posteriormente, el ente científico informó que a las 05:57 horas ocurrió un segundo temblor, con magnitud 4.0 y, región epicentral en territorio de El Salvador. El movimiento telúrico fue sensible, aunque con baja intensidad, en algunas regiones del país.

Las autoridades de protección civil implementaron los protocolos correspondientes para verificar posibles daños materiales o personales como consecuencia de estos eventos, sin que hasta el momento se haya reportado alguno.

Recomendaciones ante la actividad sísmica

La Conred instó a tomar medidas concretas y efectivas para reducir el impacto de los sismos. Entre las recomendaciones mencionó:

  • Contar con un plan familiar de respuesta
  • Identificar zonas seguras para protección durante un sismo
  • Establecer un punto de reunión para toda la familia
  • Preparar la mochila de las 72 horas con suministros básicos
  • Participar y promover simulacros en comunidades, lugares de trabajo y centros educativos

Durante un evento sísmico, las autoridades también aconsejan mantener la calma, ubicarse en el lugar seguro previamente identificado y, de ser necesario, evacuar en forma ordenada siguiendo las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

Ante cualquier emergencia, la recomendación principal es activar el Sistema de Respuesta de Conred y comunicarse al teléfono nacional de emergencias 119. Además, se insta a mantenerse informado exclusivamente a través de canales oficiales.

En Portada

Realizan trabajos para mejorar las condiciones del Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Realizan trabajos para mejorar las condiciones del Aeropuerto La Aurora

09:44 PM, Nov 01
Polémica por uso de patrulla de la PNC en video de tiktokert
Nacionales

Polémica por uso de patrulla de la PNC en video de tiktoker

05:24 PM, Nov 01
VIDEO: Avión privado con nueve personas a bordo se estrella en una zona residencial de Floridat
Internacionales

VIDEO: Avión privado con nueve personas a bordo se estrella en una zona residencial de Florida

02:58 PM, Nov 01
Mariah Carey se descongela y así le da la bienvenida a la Navidadt
Farándula

Mariah Carey se descongela y así le da la bienvenida a la Navidad

09:49 AM, Nov 01
Champions League: fechas y horarios de la cuarta jornadat
Deportes

Champions League: fechas y horarios de la cuarta jornada

07:48 AM, Nov 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalPNCViolenciaLiga NacionalReal Madrid65Vuelta#LaLigaVuelta a Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar