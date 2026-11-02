Sismos - temblores en Guatemala, hoy lunes 2 de noviembre

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que, en las primeras horas de este lunes 2 de noviembre, se registraron dos sismos en el territorio guatemalteco. Al menos uno de los eventos fue reportado sensible.
El boletín preliminar emitido por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos detalla que el primero de los temblores ocurrió a las 01:08 horas. Tuvo una magnitud de 3.1 y la región epicentral se localizó en el departamento de Alta Verapaz.
Posteriormente, el ente científico informó que a las 05:57 horas ocurrió un segundo temblor, con magnitud 4.0 y, región epicentral en territorio de El Salvador. El movimiento telúrico fue sensible, aunque con baja intensidad, en algunas regiones del país.
Las autoridades de protección civil implementaron los protocolos correspondientes para verificar posibles daños materiales o personales como consecuencia de estos eventos, sin que hasta el momento se haya reportado alguno.
Recomendaciones ante la actividad sísmica
La Conred instó a tomar medidas concretas y efectivas para reducir el impacto de los sismos. Entre las recomendaciones mencionó:
- Contar con un plan familiar de respuesta
- Identificar zonas seguras para protección durante un sismo
- Establecer un punto de reunión para toda la familia
- Preparar la mochila de las 72 horas con suministros básicos
- Participar y promover simulacros en comunidades, lugares de trabajo y centros educativos
Durante un evento sísmico, las autoridades también aconsejan mantener la calma, ubicarse en el lugar seguro previamente identificado y, de ser necesario, evacuar en forma ordenada siguiendo las indicaciones de los cuerpos de emergencia.
Ante cualquier emergencia, la recomendación principal es activar el Sistema de Respuesta de Conred y comunicarse al teléfono nacional de emergencias 119. Además, se insta a mantenerse informado exclusivamente a través de canales oficiales.