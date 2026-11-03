 Cuatro ataques armados a familias en menos de una semana
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En menos de una semana, reportan cuatro ataques armados contra núcleos familiares

Los hechos de violencia han dejado como saldo cuatro personas fallecidas y tres heridas.

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Los cuerpos de socorro dieron a conocer que del 28 de octubre al 2 de noviembre se registraron cuatro ataques armados en distintos puntos del país contra núcleos familiares que dejaron cuatro muertos y tres heridos.

El 28 de octubre se registró el asesinato de Jerónimo Xanté Lobos, de 34 años de edad, quien fue atacado a balazos cuando se encontraba junto con su pequeña hija de 8 años, quien también fue alcanzada por las balas y falleció junto con su padre.

Mientras tanto, el 29 de octubre, una mujer identificada como Nuriam Hernández y su hijo de 13 años, originarios de Morales, Izabal, fueron atacados en kilómetro 88.5 de la ruta Interamericana, en el sector conocido como San Lorenzo, jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango por sujetos desconocidos que les dispararon en repetidas ocasiones.

Por aparte, el 1 de noviembre, una mujer identificada como Rosa Vicente y su hijo de 14 años resultaron heridos luego de que sujetos los atacaran a balazos en la circunvalación de Retalhuleu. Los elementos de la Cruz Roja Guatemalteca los trasladaron hacia la emergencia del hospital de la localidad.

Asimismo, la noche del 2 de noviembre ocurrió otro ataque con arma de fuego en el sector de Rancho Fortaleza, kilómetro 100 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Las víctimas fueron identificadas como Elena Eluvia Morente Quino, de 31 años, quien murió a consecuencia de múltiples heridas de bala, mientras que su hija de 3 años resultó gravemente herida.

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Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.

Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.

De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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