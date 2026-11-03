 Nombran a intendentes de la Superintendencia de Bancos
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Nombran a intendentes de la Superintendencia de Bancos

La entidad anunció quiénes conformarán el equipo de intendentes en el período 2026-2030.

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La Superintendencia de Bancos (SIB) dio a conocer este martes, 3 de noviembre, que el doctor Juan Carlos Catalán Herrera, recién nombrado como titular de la institución, integró el equipo de intendentes que lo acompañará en la gestión 2026-2030.

Por medio de un comunicado, se informó que los profesionales nombrados para ser parte del equipo del nuevo superintendente son:

  • Gustavo Adolfo Zepeda Gaitán, intendente de Supervisión Bancaria.
  • Ricardo Alvarado del Valle, intendente de Estudios, Normativa y Resolución de Entidades Financieras.
  • Héctor Antonio Espina Lima, intendente de Seguros.

"La integración de este equipo responde al compromiso de fortalecer la capacidad técnica y operativa de la Superintendencia de Bancos, asegurando la continuidad institucional y el cumplimiento de las funciones que le asigna la ley para preservar la estabilidad, solidez y confianza en el sistema financiero supervisado", destacó la SIB.

Agregó que la designación del equipo se dio luego de implementarse un proceso técnico e integral, sustentado en criterios objetivos de mérito, capacidad, integridad, independencia e idoneidad profesional.

Según se mencionó, para los nombramientos se tomó en cuenta la trayectoria de los profesionales, sus calidades y competencias de las personas designadas.

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