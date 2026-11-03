 Intentan asaltar transporte de valores en Santa Rosa
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Con camiones de volteo interceptan transporte de valores

Durante el intento de asalto los criminales también incendiaron dos autobuses con el objetivo de bloquear el paso de la policía en Taxisco, Santa Rosa.

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Los camiones de volteo le cerraron el paso al transporte de valores. , Foto Bomberos Voluntarios
Los camiones de volteo le cerraron el paso al transporte de valores. / FOTO: Foto Bomberos Voluntarios
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Un transporte de valores fue interceptado por dos camiones de volteo, la tarde de este martes 3 de noviembre, en el kilómetro 90 en Taxisco, Santa Rosa, además los asaltantes incendiaron dos autobuses extraurbanos con el propósito de frenar el paso de las Fuerzas de Seguridad y Cuerpos de Socorro.

El camión de valores quedó inmovilizado por los camiones de volteo; sin embargo los guardias que viajaban en el transporte se atrincheraron dentro de la unidad, los criminales intentaron forzar el vehículo e incendiaron uno de los camiones de volteo para forzar a los guardias del camión de valores a abrir la unidad, sin lograr su objetivo.

Además en el kilómetro 97, un bus extraurbano fue atravesado en la carretera e incendiado para impedir el arribo de la Policía Nacional Civil (PNC).

Finalmente las Fuerzas de Seguridad pudieron acceder a los ocupantes del transporte de valores y darles auxilio, mientras que personal de Bomberos Voluntarios trabajó para controlar el incendio en ambos vehículos. 

Los delincuentes por su parte lograron escapar del lugar; en el sitio permanece una fuerte presencia de agentes de la Policía, a la espera de fiscales del Ministerio Público (MP). 

De acuerdo con Bomberos Voluntarios, ninguna persona salió herida, únicamente se registraron daños materiales. 

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Los hechos de violencia han dejado como saldo cuatro personas fallecidas y tres heridas.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*

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