Intentan asaltar transporte de valores en Santa Rosa

Un transporte de valores fue interceptado por dos camiones de volteo, la tarde de este martes 3 de noviembre, en el kilómetro 90 en Taxisco, Santa Rosa, además los asaltantes incendiaron dos autobuses extraurbanos con el propósito de frenar el paso de las Fuerzas de Seguridad y Cuerpos de Socorro.
El camión de valores quedó inmovilizado por los camiones de volteo; sin embargo los guardias que viajaban en el transporte se atrincheraron dentro de la unidad, los criminales intentaron forzar el vehículo e incendiaron uno de los camiones de volteo para forzar a los guardias del camión de valores a abrir la unidad, sin lograr su objetivo.
Además en el kilómetro 97, un bus extraurbano fue atravesado en la carretera e incendiado para impedir el arribo de la Policía Nacional Civil (PNC).
Finalmente las Fuerzas de Seguridad pudieron acceder a los ocupantes del transporte de valores y darles auxilio, mientras que personal de Bomberos Voluntarios trabajó para controlar el incendio en ambos vehículos.
Los delincuentes por su parte lograron escapar del lugar; en el sitio permanece una fuerte presencia de agentes de la Policía, a la espera de fiscales del Ministerio Público (MP).
De acuerdo con Bomberos Voluntarios, ninguna persona salió herida, únicamente se registraron daños materiales.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*