 Conred presenta plan para la Época Fría
Nacionales

Conred presenta plan para la Época Fría

Conred dispone de más de dos mil puntos a nivel nacional para ser habilitados como albergues temporales, ante el ingreso de 16 frentes fríos.

Compartir:
Personas caminando en Ciudad de Guatemala durante la temporada de frío, en febrero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Personas caminando en Ciudad de Guatemala durante la temporada de frío, en febrero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Guatemala espera el ingreso de aproximadamente 16 frentes fríos, de acuerdo con la proyección del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), los que generarán descensos de temperatura principalmente durante la noche y la madrugada por lo que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), presentó el Plan por Época Fría 2026-2027.

El Plan Época Fría establece los mecanismos operativos y de coordinación interinstitucional para salvaguardar la vida de los guatemaltecos ante las bajas temperaturas.

Como parte de las acciones contempladas en el plan, se cuenta con alrededor de dos mil puntos a nivel nacional que pueden ser considerados para ser habilitados como albergues temporales según las necesidades de cada territorio.

Estos espacios, administrados por las municipalidades, proporcionarán un alojamiento seguro, temporal y adecuado, bajo la coordinación interinstitucional de la Función 13 del Plan Nacional de Respuesta, liderada por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (SOSEP).

En busca de reducir las condiciones de vulnerabilidad y mitigar el impacto de las bajas temperaturas, el Sistema Conred también compartió las siguientes recomendaciones para la población:

  • Abrigarse adecuadamente.
  • Proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas por ser los sectores más vulnerables.
  • Evitar fogatas dentro de las viviendas para prevenir incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono.
  • Mantenerse informados de manera constante a través de los canales y boletines oficiales de las instituciones del Sistema CONRED.
  • Reportar emergencias comunicándose de forma inmediata al número 119.

El ingreso de frentes fríos podría generar descensos en las temperaturas mínimas, principalmente en Occidente y el Altiplano Central, donde se estiman valores de entre 6 y 14 °C. 

Con camiones de volteo interceptan transporte de valores

Durante el intento de asalto los criminales también incendiaron dos autobuses con el objetivo de bloquear el paso de la policía en Taxisco, Santa Rosa.

En Portada

Con camiones de volteo interceptan transporte de valorest
Nacionales

Con camiones de volteo interceptan transporte de valores

05:32 PM, Nov 03
Nombran a intendentes de la Superintendencia de Bancost
Nacionales

Nombran a intendentes de la Superintendencia de Bancos

02:36 PM, Nov 03
En menos de una semana, reportan cuatro ataques armados contra núcleos familiarest
Nacionales

En menos de una semana, reportan cuatro ataques armados contra núcleos familiares

04:33 PM, Nov 03
El Barça se reencuentra con el triunfo en Champions tras vencer al Aston Villat
Deportes

El Barça se reencuentra con el triunfo en Champions tras vencer al Aston Villa

03:54 PM, Nov 03
¿Jesús Owono podría ir a la cárcel? Policía Nacional investiga la muerte del futbolista Jesús de Miguelt
Deportes

¿Jesús Owono podría ir a la cárcel? Policía Nacional investiga la muerte del futbolista Jesús de Miguel

03:27 PM, Nov 03

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaPNCReal MadridLiga Nacional#LaLiga65VueltaEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar