Conred presenta plan para la Época Fría

Guatemala espera el ingreso de aproximadamente 16 frentes fríos, de acuerdo con la proyección del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), los que generarán descensos de temperatura principalmente durante la noche y la madrugada por lo que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), presentó el Plan por Época Fría 2026-2027.
El Plan Época Fría establece los mecanismos operativos y de coordinación interinstitucional para salvaguardar la vida de los guatemaltecos ante las bajas temperaturas.
Como parte de las acciones contempladas en el plan, se cuenta con alrededor de dos mil puntos a nivel nacional que pueden ser considerados para ser habilitados como albergues temporales según las necesidades de cada territorio.
Estos espacios, administrados por las municipalidades, proporcionarán un alojamiento seguro, temporal y adecuado, bajo la coordinación interinstitucional de la Función 13 del Plan Nacional de Respuesta, liderada por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República (SOSEP).
En busca de reducir las condiciones de vulnerabilidad y mitigar el impacto de las bajas temperaturas, el Sistema Conred también compartió las siguientes recomendaciones para la población:
- Abrigarse adecuadamente.
- Proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas por ser los sectores más vulnerables.
- Evitar fogatas dentro de las viviendas para prevenir incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono.
- Mantenerse informados de manera constante a través de los canales y boletines oficiales de las instituciones del Sistema CONRED.
- Reportar emergencias comunicándose de forma inmediata al número 119.
El ingreso de frentes fríos podría generar descensos en las temperaturas mínimas, principalmente en Occidente y el Altiplano Central, donde se estiman valores de entre 6 y 14 °C.