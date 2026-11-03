Diputados aprueban Q1 mil 533 millones de presupuesto para el Congreso

Con 83 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó este martes 3 de noviembre, de Urgencia Nacional, el Acuerdo Legislativo 24-2026, que establece el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Legislativo para 2027, por Q1 mil 533 millones.
El monto aprobado, Q1 mil 275 millones corresponden al presupuesto del Congreso, mientras que Q245 millones para la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y el Parlamento Centroamericano (Parlacen), con Q13 millones. Estas asignaciones forman parte del presupuesto global, pero no de los gastos propios de funcionamiento del Legislativo.
Para financiar este rubro, el Congreso contará con Q1 mil 98.89 millones provenientes del Estado, equivalentes al 86% de su presupuesto, y Q176.11 millones de recursos propios, que representan el 14% restante. Esta última asignación permitirá cubrir parte de los gastos institucionales sin requerir transferencias estatales adicionales por ese monto.
El Legislativo informó que los recursos propios se integran principalmente con Q175.41 millones de disponibilidades de caja y bancos, además de Q700 mil provenientes de intereses por depósitos internos. Al incluir las asignaciones de la PDH y el Parlacen, los aportes estatales del presupuesto global ascienden a Q1 mil 356.89 millones (más los fondos propios).
Los fondos aprobados se distribuyen en tres programas presupuestarios: actividades centrales, gestión legislativa y partidas no asignables a programas. Esta estructura contempla recursos para el funcionamiento administrativo del Congreso, las sesiones plenarias, el trabajo de las Comisiones, los Bloques Legislativos y las dependencias que apoyan la labor parlamentaria.
La aprobación se produjo después del análisis realizado por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, presidida por el diputado Guillermo Antonio Ralda Conde, que emitió el dictamen favorable 015-2026 con fecha 3 de noviembre de 2026.
El diputado Samuel Pérez, presentó una moción para incorporar una enmienda al proyecto de presupuesto que pretendía agregar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) a los legisladores y de esa forma eliminar el seguro privado; sin embargo, no recibió los votos necesarios.
Únicamente 41 diputados votaron a favor de la enmienda que también incluía la disminución de salario, por lo tanto quedó improbada.
Con información de Congreso y Dayana Rashon, Emisoras Unidas 89.7*