 Presidente Arévalo se reúne con el rey Felipe VI
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Presidente Arévalo se reúne con el rey Felipe VI

El mandatario guatemalteco viajó a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno.

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El rey Felipe VI recibe al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, este martes 3 de noviembre, en el Palacio Real de Madrid., EFE
El rey Felipe VI recibe al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, este martes 3 de noviembre, en el Palacio Real de Madrid. / FOTO: EFE
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El rey de España, Felipe VI, se reunió este martes con los presidentes de Honduras, Nasry Asfura; de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, y de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en el marco de los encuentros previos a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Madrid.

El rey ha iniciado en la víspera del inicio de la cumbre la ronda de contactos bilaterales con los jefes de Estado que acuden a esta cita que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre bajo el lema: 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'.

Así, este martes por la mañana el monarca ha recibido en el Palacio Real al presidente de Chile, José Antonio Kast, y por la tarde al presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura.

Posteriormente, Felipe VI ha mantenido sendos encuentros con César Bernardo Arévalo de León y Laura Fernández Delgado.

Los presidentes de Honduras y Guatemala llegaron este mismo martes a Madrid, mientras que la de Costa Rica viajó a España el pasado domingo y el de Chile aterrizó el lunes.

La de 2026 es la cuarta cumbre iberoamericana que organiza España tras las celebradas en Madrid (1992), Salamanca (2005) y Cádiz (2012).

España asumió la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (SPT) en la Cumbre de Cuenca (Ecuador) de 2024.​

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