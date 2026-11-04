 Arévalo destaca agenda de temas comunes con EE.UU.
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Arévalo destaca agenda de temas comunes con Estados Unidos

“Confiamos en que estos cambios políticos pues incidirán en alguna modificación, pero no en el fondo de la agenda”, expresó el presidente de Guatemala sobre las elecciones en EE.UU.

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en una entrevista en Madrid el 4 de noviembre de 2026., EFE
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en una entrevista en Madrid el 4 de noviembre de 2026. / FOTO: EFE
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, destacó este miércoles, 4 de noviembre, la agenda de temas comunes con Estados Unidos y la "muy buena comunicación" con el Gobierno de ese país, algo que, a su juicio, no va cambiar tras las la histórica victoria de los demócratas en las elecciones legislativas estadounidenses.

"Nosotros tenemos muy clara nuestra agenda, tenemos muy claro dentro de esa agenda nuestros intereses y a partir de esos intereses tenemos la tranquilidad de tener muy buena comunicación con el Gobierno norteamericano", 

dijo Arévalo en una entrevista con EFE en Madrid en el marco de su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana.

"Confiamos en que estos cambios políticos pues incidirán en alguna modificación, pero no en el fondo de la agenda", agregó Arévalo sobre las elecciones en EE.UU., donde los demócratas han recuperado el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Presidente Arévalo se reúne con el rey Felipe VI

El mandatario guatemalteco viajó a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno.

Relación Guatemala - EE. UU.

El presidente recordó que Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala y que ambos países también colaboran en la lucha contra el crimen organizado en la región.

Sobre la reciente victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reelegido para otro mandato en Brasil, Arévalo dijo que ambos comparten "un interés fundamental en el fortalecimiento de la democracia y, al mismo tiempo, un interés en que la democracia se fortalece precisamente expandiendo los beneficios para el conjunto de la población".

"Continuaremos trabajando en esa dirección" aseguró al respecto.

Por otro lado, en cuanto a la "oscilación hacia regímenes de tipo más conservador" en los últimos años en Latinoamérica, argumentó que "la política democrática es un ejercicio de alternación del poder entre gobiernos".

"Así como hace 10 años se hablaba del giro a la izquierda en América Latina, ahora estamos viendo un giro hacia la derecha en América Latina, pero son siempre parte de esa oscilación que la democracia como sistema debe tener y que al final termina en la capacidad que tienen un régimen u otro, independientemente de sus visiones políticas, de cooperar", reflexionó.

A su juicio, "lo que es importante, y la cumbre iberoamericana lo evidencia de una manera muy clara, es que a pesar de las ideologías distintas de los gobiernos en los distintos países en América Latina, existe una agenda común de cooperación y colaboración que siempre está presente en toda la región", destacó Arévalo.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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