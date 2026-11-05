 McFarland: Las claves de la victoria demócrata en EE. UU.
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McFarland analiza el impacto de la victoria demócrata en la relación entre Estados Unidos y Guatemala

El exembajador Stephen McFarland se refirió al impacto de la victoria demócrata en EE. UU., la designación de embajadores y la futura estrategia antinarcóticos.

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Fotografía de archivo que muestra al Capitolio, sede del Congreso de EE.UU., en Washington. , EFE
Fotografía de archivo que muestra al Capitolio, sede del Congreso de EE.UU., en Washington. / FOTO: EFE
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El Partido Demócrata logró superar los 250 escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras las elecciones de medio mandato, obteniendo una mayoría amplia y superando por mucho los 218 necesarios para el control de la cámara, según proyecciones de los principales medios.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, el exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, analizó el impacto de estos resultados. Señaló que, aunque el triunfo demócrata marcará algunos cambios, las variaciones en la relación con Guatemala serán muy leves.

McFarland explicó que los cambios surgirán principalmente por dos vías: la función de fiscalización del nuevo Congreso al Ejecutivo y las discusiones internas en el Partido Republicano de cara al futuro, especialmente después de la derrota.

Asimismo, el exembajador destacó que no prevé un juicio político contra el presidente Donald Trump, a menos que ocurra algo extremadamente grave y fuera de lo común. Afirmó que los votantes están más enfocados en temas como economía, corrupción y migración.

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“Confiamos en que estos cambios políticos pues incidirán en alguna modificación, pero no en el fondo de la agenda”, expresó el presidente de Guatemala sobre las elecciones en EE.UU.

Cambios de embajadores y acciones contra el narcotráfico

Sobre la ausencia de un embajador estadounidense en Guatemala, McFarland consideró que el país está bien representado por la embajada a cargo de Jordan Andrews, quien cuenta con experiencia previa en Guatemala. Expuso que el Senado examinará cuidadosamente a cualquier nominado por Trump, pero no se anticipan vetos automáticos. Según el diplomático, la eficiencia y el liderazgo individual pesan más que el título en sí al frente de la embajada.

Respecto al cambio de representación diplomática de Guatemala en Estados Unidos, McFarland elogió la gestión del embajador saliente, Hugo Beteta, señalando que supo mantener y fortalecer los canales de comunicación, pese a las dificultades que implica tratar con un gobierno tan poderoso y la reducción de la estructura diplomática estadounidense bajo la administración Trump. Destacó que Julio Saavedra, el nuevo embajador, enfrentará el reto en un momento crítico para ambas naciones, pero confía en su capacidad para continuar el trabajo.

En cuanto al combate al narcotráfico, estimó que Trump podría tomar nuevas iniciativas internacionales tras la derrota en el Congreso, dado que tiene mayor margen de maniobra en ese ámbito. Advirtió que podrían autorizarse más operaciones militares en la región, lo que potencialmente podría involucrar a Guatemala, aunque este país es percibido como un aliado de Estados Unidos.

¿Impactará en el proceso electoral en Guatemala?

Finalmente, el diplomático habló sobre el posible efecto de la victoria demócrata en el próximo proceso electoral de Guatemala, el exembajador opinó que el desarrollo normal de las elecciones en EE. UU. ayuda a restaurar la credibilidad democrática del país.

Sostuvo que se debe mantener el respeto a la democracia en Guatemala y advirtió sobre el peligro de intentos de influencia mediante cabildeo desde Washington que puedan afectar la transparencia del proceso electoral guatemalteco.

* Escuche aquí la entrevista completa: 

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