 Motorista queda atrapado debajo de tráiler en Ruta al Pacífico
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Cámara capta el momento en que motorista queda debajo de las llantas de un tráiler en la ruta al Pacífico

Motorista intenta pasar entre dos vehículos pesados y termina siendo arrastrado por un tráiler.

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Imprudente maniobra de motorista casi termina en tragedia en la ruta al Pacífico., Captura de pantalla video de Facebook.
Imprudente maniobra de motorista casi termina en tragedia en la ruta al Pacífico. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Una peligrosa maniobra estuvo a punto de terminar en tragedia en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico, donde un motorista terminó debajo de las llantas de un tráiler luego de intentar rebasar en un espacio reducido. El momento quedó grabado por una cámara de seguridad instalada en otro vehículo que circulaba por el sector.

En las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, se observa cómo el motociclista avanza a considerable velocidad e intenta pasar por en medio de dos vehículos de carga, un camión y un tráiler que se desplazaban por la carretera.

Sin embargo, cuando llega casi a un costado del cabezal, pierde el control del timón y derrapa sobre el asfalto. La motocicleta queda debajo de una de las llantas del transporte pesado y es arrastrada varios metros junto con su conductor, hasta que el piloto del tráiler logra detener la marcha.

Lo ocurrido pudo tener consecuencias fatales, pero el motorista aparentemente corrió con suerte, ya que una parte de la motocicleta habría quedado atrapada bajo el neumático, evitando que el vehículo pesado lo aplastara directamente.

La grabación muestra cómo, segundos después, el hombre logra salir de debajo del cabezal y se dirige rengueando hacia el carril central de la carretera. Según la información compartida sobre el incidente, únicamente habría sufrido lesiones leves.

¿Qué pudo provocar el accidente del motorista?

Una posible explicación de lo ocurrido sería el efecto aerodinámico que generan los vehículos de transporte pesado al desplazarse a gran velocidad. Al circular tan cerca del tráiler, el motorista pudo verse afectado por las fuertes corrientes de aire y turbulencias que se producen alrededor de estos vehículos, provocando que la motocicleta se desestabilizara y que el conductor perdiera el control del timón.

El incidente evidencia el peligro de intentar rebasar entre vehículos de carga. Por ello, se recomienda a los motoristas evitar circular entre camiones y tráileres, mantener una distancia de seguridad y realizar adelantamientos únicamente cuando exista suficiente espacio y visibilidad. Una maniobra imprudente puede terminar en un accidente con consecuencias fatales.

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