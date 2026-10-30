 IGSS alerta por los riesgos de comer fiambre mal conservado
Salud

¿Vas a comer fiambre este 1 de noviembre? Cuidado con este error que puede enfermarte

Lo que debes saber antes de comprar fiambre y dulces típicos este 1 de noviembre.

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Mediante un acuerdo se busca preservar esta comida típica.
Fiambre / FOTO:
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El fiambre es uno de los protagonistas del 1 de noviembre en Guatemala, pero una mala conservación puede convertir esta tradición gastronómica en un riesgo para la salud. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) advierte sobre la importancia de manipular, preparar y almacenar correctamente los alimentos para prevenir enfermedades gastrointestinales durante las celebraciones del Día de Todos los Santos.

La institución hace énfasis en el fiambre, un platillo que combina carnes, embutidos, quesos, huevos y vegetales, ingredientes que requieren cuidados especiales para evitar la proliferación de microorganismos capaces de provocar intoxicaciones alimentarias.

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El fiambre está presente en la mayoría de las mesas del país. - Foto EFE

Uno de los errores que se deben evitar es dejar el fiambre a temperatura ambiente durante períodos prolongados. El IGSS recomienda mantenerlo refrigerado hasta el momento de servirlo y evitar que permanezca fuera del frío por demasiado tiempo.

La higiene también es fundamental durante la preparación. Es necesario lavar las frutas y verduras con agua potable, limpiar las superficies y los utensilios de cocina, y lavarse las manos con agua y jabón antes de cocinar y después de manipular alimentos crudos o ir al baño. Asimismo, se deben evitar los mismos utensilios para alimentos crudos y preparados sin lavarlos previamente.

Precaución con la comida que se compra en la calle

Quienes opten por comprar fiambre, curtidos o dulces típicos deben observar las condiciones de higiene de los puestos. Los alimentos deben estar protegidos del polvo y los insectos, mientras que las preparaciones que necesitan refrigeración deben mantenerse frías.

El chilacayote, el ayote, los jocotes y los garbanzos en dulce también requieren una conservación adecuada. Aunque sean preparaciones tradicionales, no deben permanecer expuestos indefinidamente en condiciones que favorezcan su deterioro.

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El chilacayote, el ayote, los jocotes y los garbanzos en dulce también requieren una conservación adecuada. - IGSS

¿Qué síntomas deben alertarte?

El consumo de alimentos contaminados puede provocar diarrea, vómitos, náuseas, fiebre y dolor abdominal. Ante estos síntomas, se recomienda buscar atención médica, especialmente si hay sangre en las heces, fiebre alta, dolor intenso o señales de deshidratación.

El IGSS recuerda que disfrutar de las recetas tradicionales no está reñido con cuidar la salud: la higiene y la conservación adecuada son claves para compartir estas celebraciones sin exponerse a enfermedades.

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