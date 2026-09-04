 Accidente vial: Conductor atropella a motorista en Escuintla
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Video muestra a conductor que ignora semáforo en rojo y arrolla a mujer motorista en Escuintla

Al menos dos vehículos fueron captados por las cámaras de vigilancia pasando el semáforo en rojo.

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Accidente vial en La Gomera, Escuintla , Captura de video
Accidente vial en La Gomera, Escuintla / FOTO: Captura de video
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Un nuevo accidente vial se registró debido al irrespeto de las señales de tránsito que buscan procurar la seguridad y movilidad en las calles y avenidas del país. En el hecho vial está involucrado el conductor de un vehículo tipo pico que no respeto la señal en rojo del semáforo y una mujer motorista que se conducía en su derecho de vía. 

El accidente vial se registró en el municipio La Gomera, departamento de Escuintla. 

El clip de al menos 27 segundos muestra a por lo menos dos conductores infringiendo la señal de alto; no obstante, el conductor del picop impacta contra una motorista, que salió expulsada hacia una de las esquinas. Afortunadamente, se observa que la conductora logra ponerse de pie mientras testigos y el piloto responsable le ofrecen auxilio. 

Sanciones por no respetar señal del semáforo 

En Guatemala, la multa por no respetar la luz roja del semáforo es de 200 quetzales (Q200.00), según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de Tránsito. La infracción se aplica por no respetar las señales de tránsito de alto o luz roja reguladas por la autoridad vial o dispositivos electrónicos.

Dependiendo de la gravedad de la falta o si ocasionas un accidente, las autoridades de tránsito (como la PMT o Provial) pueden retener documentos u otros elementos según la normativa local. 

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Las autoridades de tránsito han reiterado el llamado a la población guatemalteca de que se conduzca con precaución y cumpliendo con el reglamento y la ley de tránsito con la finalidad no solo de reducir un accidente vial y sus consecuencias, así como para evitar obstáculos en la movilidad vial. 

Según cálculos de las diferentes autoridades de tránsito a nivel nacional, cada día se registran al menos 22 siniestros viales. Estos hechos viales saturan salas de emergencias en hospitales nacionales. 

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