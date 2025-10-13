 S25 FE: La Solución que Transformará tu Vida
Tecnología

¿S25 FE? Llega para resolverte la vida

El nuevo smartphone con inteligencia artificial redefine la forma de afrontar las tareas cotidianas.

Compartir:
S25 FE , S25 FE
S25 FE / FOTO: S25 FE

El lanzamiento del Galaxy S25 FE marca una nueva era en la experiencia móvil, al integrar la potencia de la inteligencia artificial (Galaxy AI) en un dispositivo accesible. Diseñado para simplificar la vida diaria, ofrece herramientas prácticas que transforman cómo los usuarios se comunican, crean y se organizan.

Entre sus funciones más destacadas se encuentra la Edición Generativa, ideal para mejorar selfies o fotografías que no salieron como se esperaba.  Esta herramienta permite ajustar la composición, eliminar elementos no deseados o recrear partes de la imagen, generando resultados naturales y creativos sin necesidad de usar aplicaciones externas.

Otro recurso inteligente es el Eliminador de Audio, que limpia grabaciones de voz o video afectadas por ruidos de fondo, ofreciendo una calidad de sonido más clara y profesional. La Traducción Simultánea es otro ejemplo del poder de la inteligencia artificial: traduce voz y texto en tiempo real durante las llamadas, haciendo que hablar con personas de otros idiomas sea más sencillo que nunca.

El Asistente de Notas organiza textos extensos y resume ideas en segundos, una herramienta perfecta para estudiantes o profesionales. A su vez, el Asistente de Transcripción convierte grabaciones en textos, resúmenes o traducciones, facilitando el aprendizaje y la productividad.

Más del S25 FE

En el apartado técnico, el Galaxy S25 FE combina inteligencia y elegancia con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, tasa de refresco de 120 Hz, y batería de 4,900 mAh con carga rápida de 45 W.  Su cámara triple con lente principal de 50 MP, diseño ultradelgado de 7,4 mm y certificación IP68 lo convierten en un teléfono resistente y sofisticado.

Con su promesa de siete años de actualizaciones de software y seguridad, este modelo reafirma el compromiso de Samsung con una tecnología que evoluciona al ritmo de sus usuarios, ofreciendo una experiencia duradera, inteligente y lista para el futuro.

PS5 se actualiza con funciones para alternar mandos y ahorrar energía

Ahora los jugadores podrán alternar mandos entre distintos dispositivos con mayor facilidad.

Este dispositivo no solo representa un avance tecnológico, sino también una herramienta de apoyo para quienes buscan equilibrio entre productividad y creatividad.

En Portada

Caso TCQ: Exmagistrado Charchal y otros cuatro implicados son absueltost
Nacionales

Caso TCQ: Exmagistrado Charchal y otros cuatro implicados son absueltos

05:22 PM, Oct 13
Selección de Guatemala a vencer o a morir ante El Salvador t
Deportes

Selección de Guatemala a vencer o a morir ante El Salvador

05:59 PM, Oct 13
Exfiscal señala posible complicidad de altos mandos en fuga de reos; ministro de Gobernación rechaza acusaciones y advierte acciones legalest
Nacionales

Exfiscal señala posible complicidad de altos mandos en fuga de reos; ministro de Gobernación rechaza acusaciones y advierte acciones legales

04:41 PM, Oct 13
Filtran el escandaloso email entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epsteint
Farándula

Filtran el escandaloso email entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein

02:35 PM, Oct 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026Estados UnidosLluviasSeguridad vialredes socialesFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos