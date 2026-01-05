CES 2026: Innovaciones en TV, Robots y Electrodomésticos

El CES 2026, celebrado en Las Vegas, vuelve a posicionarse como el escenario clave donde las principales marcas tecnológicas del mundo revelan sus tendencias. En esta edición, la inteligencia artificial, la automatización del hogar y las pantallas de nueva generación se consolidaron como los grandes protagonistas.
Y es que, estos anuncios liderados por LG Electronics, Samsung Electronics y otras compañías del sector han sorprendido. LG sorprendió con su apuesta por el concepto de hogar sin esfuerzo, presentando avances en robótica doméstica e ինտeligencia artificial aplicada a electrodomésticos.
Entre sus propuestas más llamativas destacan robots diseñados para asistir en tareas del hogar, capaces de interactuar con el entorno, reconocer objetos y adaptarse a las rutinas de los usuarios. A esto se suman nuevas pantallas OLED más eficientes, dispositivos conectados y soluciones inteligentes que buscan integrar todos los equipos del hogar en un mismo ecosistema.
Por su parte, Samsung reforzó su visión de un estilo de vida impulsado por la IA con el lanzamiento de tecnologías que combinan entretenimiento, conectividad y eficiencia. Uno de los anuncios más comentados fue su televisor Micro RGB de 130 pulgadas, que promete una experiencia visual sin precedentes gracias a mejoras en brillo, color y contraste.
Más de las novedades del CES
Además, la marca mostró una nueva generación de electrodomésticos inteligentes, como refrigeradores que identifican alimentos, lavadoras que ajustan automáticamente los ciclos y dispositivos pensados para aprender de los hábitos del usuario. El CES 2026 también fue escenario para otras marcas que buscan ganar protagonismo en el mercado global.
Fabricantes como Hisense presentaron avances en televisores con tecnologías de color más precisas y pantallas de gran formato. Mientras que startups y empresas consolidadas mostraron soluciones en salud digital, iluminación inteligente y dispositivos portátiles enfocados en el bienestar.
Una de las tendencias transversales del evento fue la integración total de la inteligencia artificial en productos de uso diario. Desde asistentes que anticipan necesidades hasta sistemas que optimizan el consumo energético, el CES 2026 dejó claro que la tecnología del futuro será cada vez más personalizada, intuitiva y conectada.