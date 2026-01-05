 Significado del Niño en la Rosca de Reyes
Tendencias

¿Qué significa que te salga el niño (muñeco) en la Rosca de Reyes?

La Rosca de Reyes es una de las tradiciones más esperadas de enero y encontrar el muñeco escondido en su interior tiene un significado.

Compartir:
Rosca de Reyes, Rosca de Reyes
Rosca de Reyes / FOTO: Rosca de Reyes

Cada 6 de enero, en Guatemala y varios países hispanohablantes, familias y amigos se reúnen para partir la Rosca de Reyes. Hay que destacar que se trata de un pan dulce tradicional que es mucho más que un postre.

Dentro de este pan en forma de aro se esconde un pequeño muñeco que representa al Niño Jesús, y encontrarlo tiene un significado espiritual, cultural y gastronómico muy profundo. Si al cortar tu porción de rosca encuentras el muñeco escondido en la masa, la tradición indica que tendrás buena suerte durante todo el año.

¿Dónde comprar la Rosca de Reyes?

Cada 6 de enero, la Rosca de Reyes reúne a familias guatemaltecas alrededor de una tradición llena de sabor, simbolismo y convivencia.

Este elemento simboliza al Niño Dios y recuerda el momento bíblico en el que Jesús fue escondido para protegerlo del rey Herodes.  Además del significado religioso, encontrar el muñeco implica asumir una responsabilidad especial.

Y es que debes organizar y pagar la celebración del Día de la Candelaria, el próximo 2 de febrero, cuando se acostumbra compartir tamales, atole y otros platillos típicos. La Rosca de Reyes no sólo destaca por el muñeco oculto en su interior, sino también por su forma y decoración.

Más de la Rosca de Reyes

Su diseño circular representa el amor eterno de Dios, sin principio ni fin. Las frutas cristalizadas que la adornan simbolizan las joyas de las coronas de los Reyes Magos, quienes, según la tradición cristiana, llevaron oro, incienso y mirra al Niño Jesús.  Este pan se ha convertido en un elemento central de la celebración del Día de Reyes, reforzando valores como la convivencia, el compartir y la unión familiar, especialmente en el cierre de las festividades navideñas.

El origen de la Rosca de Reyes se remonta a Europa, específicamente a tradiciones de la Edad Media.

Crisis en Venezuela impide a Leonardo DiCaprio asistir a importante evento

Un conflicto internacional fuera de Hollywood frustró la presencia de Leonardo DiCaprio en una de las galas de cine.

Con el paso del tiempo, esta costumbre llegó a América durante la época colonial y se adaptó a las culturas locales, dando lugar a la versión que hoy se conoce y disfruta.  En sus inicios, el pan escondía distintos objetos que otorgaban suerte o algún privilegio simbólico a quien los encontrara.

En Portada

Caso Melisa Palacios: MP propone numerosos testigos y peritos como medios de pruebat
Nacionales

Caso Melisa Palacios: MP propone numerosos testigos y peritos como medios de prueba

01:07 PM, Ene 05
Municipal anuncia primeros movimientos para el Clausura 2026t
Deportes

Municipal anuncia primeros movimientos para el Clausura 2026

01:47 PM, Ene 05
Presidenta del CANG: Se necesitan profesionales de alto perfil éticot
Nacionales

Presidenta del CANG: "Se necesitan profesionales de alto perfil ético"

09:17 AM, Ene 05
Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva Yorkt
Internacionales

Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva York

11:45 AM, Ene 05

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpSeguridad vialVenezuela
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos