 Motorola Lanza Innovadores Dispositivos con IA
Tecnología

Motorola presenta nuevos dispositivos insignia e innovaciones basadas en inteligencia artificial

Motorola inició 2026 con una apuesta poderosa en innovación móvil, presentando nuevos dispositivos plegables.

Compartir:
Motorola, Motorola
Motorola / FOTO: Motorola

Motorola dio un golpe fuerte en el arranque de la temporada tecnológica 2026 al presentar una serie de innovaciones durante Lenovo Tech World. La marca mostró dispositivos premium, experiencias inteligentes y una plataforma de inteligencia artificial unificada.

La plataforma promete transformar la forma en que los usuarios interactúan con la tecnología en su día a día. Uno de los anuncios más esperados fue el Motorola razr fold, el primer plegable tipo libro de la marca.

Este modelo destaca por integrar una pantalla externa de 6.6 pulgadas que, al desplegarse, se convierte en un panel LTPO de 8.1 pulgadas con resolución 2K, ideal para multitarea, productividad y entretenimiento.  Además incorpora soporte para un lápiz inteligente que amplía las posibilidades creativas y profesionales.

El razr fold también incluye funciones impulsadas por inteligencia artificial que se encargan de organizar la información personal, automatizar tareas comunes y anticipar las necesidades del usuario. Motorola también presentó su nuevo estandarte premium: la línea motorola signature. Este dispositivo apuesta por el diseño de lujo, larga vida útil y alto rendimiento.

Más de las novedades de Motorola

Entre sus principales características se encuentran una configuración de cuatro cámaras de 50 megapíxeles, una batería de 5200 mAh, una pantalla Extreme AMOLED de gran nitidez y audio envolvente con tecnología avanzada.  Un detalle que generó atención fue la promesa de hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad, convirtiéndolo en una propuesta competitiva dentro del ecosistema Android.

El anuncio más estratégico del evento fue la introducción de Motorola Qira, una plataforma de inteligencia artificial diseñada para unificar la experiencia móvil y conectada.

CES 2026: televisores gigantes, robots domésticos y electrodomésticos inteligentes

Robots domésticos, pantallas gigantes y electrodomésticos inteligentes fueron las sorpresas que marcaron el CES 2026.

Qira tiene la capacidad de recordar contexto, aprender hábitos y sincronizarse entre dispositivos como smartphones, computadoras y wearables.  La idea es ofrecer un asistente que evoluciona con el usuario y se adapta a sus rutinas, rompiendo con el concepto tradicional de aplicaciones aisladas.

Motorola complementó los anuncios con nuevas ediciones especiales y accesorios dentro de su ecosistema.

En Portada

La UE informa a guatemaltecos sobre el nuevo sistema de autorización de viajes ETIASt
Nacionales

La UE informa a guatemaltecos sobre el nuevo sistema de autorización de viajes ETIAS

04:50 PM, Ene 08
Guatemala, entre los países con mayor expansión económica en Latinoaméricat
Nacionales

Guatemala, entre los países con mayor expansión económica en Latinoamérica

04:19 PM, Ene 08
Matt Evans se incorpora a Los Angeles FC procedente de LAFC2t
Deportes

Matt Evans se incorpora a Los Angeles FC procedente de LAFC2

04:28 PM, Ene 08
Miniserie de Netflix logra superar a Stranger Things ¿De qué se trata? t
Farándula

Miniserie de Netflix logra superar a Stranger Things ¿De qué se trata?

03:53 PM, Ene 08

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFutbol GuatemaltecoLiga NacionalFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos