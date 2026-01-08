Motorola Lanza Innovadores Dispositivos con IA

Motorola dio un golpe fuerte en el arranque de la temporada tecnológica 2026 al presentar una serie de innovaciones durante Lenovo Tech World. La marca mostró dispositivos premium, experiencias inteligentes y una plataforma de inteligencia artificial unificada.
La plataforma promete transformar la forma en que los usuarios interactúan con la tecnología en su día a día. Uno de los anuncios más esperados fue el Motorola razr fold, el primer plegable tipo libro de la marca.
Este modelo destaca por integrar una pantalla externa de 6.6 pulgadas que, al desplegarse, se convierte en un panel LTPO de 8.1 pulgadas con resolución 2K, ideal para multitarea, productividad y entretenimiento. Además incorpora soporte para un lápiz inteligente que amplía las posibilidades creativas y profesionales.
El razr fold también incluye funciones impulsadas por inteligencia artificial que se encargan de organizar la información personal, automatizar tareas comunes y anticipar las necesidades del usuario. Motorola también presentó su nuevo estandarte premium: la línea motorola signature. Este dispositivo apuesta por el diseño de lujo, larga vida útil y alto rendimiento.
Más de las novedades de Motorola
Entre sus principales características se encuentran una configuración de cuatro cámaras de 50 megapíxeles, una batería de 5200 mAh, una pantalla Extreme AMOLED de gran nitidez y audio envolvente con tecnología avanzada. Un detalle que generó atención fue la promesa de hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad, convirtiéndolo en una propuesta competitiva dentro del ecosistema Android.
El anuncio más estratégico del evento fue la introducción de Motorola Qira, una plataforma de inteligencia artificial diseñada para unificar la experiencia móvil y conectada.
Qira tiene la capacidad de recordar contexto, aprender hábitos y sincronizarse entre dispositivos como smartphones, computadoras y wearables. La idea es ofrecer un asistente que evoluciona con el usuario y se adapta a sus rutinas, rompiendo con el concepto tradicional de aplicaciones aisladas.
Motorola complementó los anuncios con nuevas ediciones especiales y accesorios dentro de su ecosistema.