Electrodomésticos AI: Transformando la Vida Latinoamericanos

La innovación tecnológica de electrodomésticos para el hogar continúa evolucionando constante en América Latina. La anterior, impulsada por el análisis de los hábitos de consumo, el clima y las características de los hogares de la región.
En uno de los encuentros tecnológicos más importantes del sector, LG presentó un portafolio de electrodomésticos y soluciones inteligentes diseñadas específicamente para responder a las necesidades reales de las familias latinoamericanas. El evento reúne a socios estratégicos y representantes de la industria para conocer las tendencias que marcarán el futuro del hogar conectado.
En esta ocasión, la compañía mostró cómo la inteligencia artificial y el conocimiento profundo del consumidor regional están redefiniendo el desarrollo de electrodomésticos y soluciones para la vida diaria. Uno de los pilares del nuevo portafolio es la integración de inteligencia artificial en productos que buscan adaptarse a las dinámicas de los hogares en América Latina.
A partir del análisis de factores como clima, tamaño de las viviendas y hábitos de uso, los dispositivos incorporan funciones que optimizan la eficiencia y la comodidad. Entre las novedades destacan soluciones de lavandería pensadas para familias que buscan mayor capacidad y eficiencia energética.
Electrodomésticos que cambiarán la vida
La nueva WashCombo™ de 25 kilogramos integra lavado y secado en un solo equipo, utilizando tecnología de bomba de calor Inverter Heat Pump™, lo que permite cuidar las prendas mientras reduce el consumo energético. También se amplía la familia WashTower™, con nuevas versiones de mayor capacidad y panel LCD, diseñadas para ofrecer una experiencia más intuitiva y moderna en el manejo del equipo.
El portafolio de refrigeradores también evoluciona para responder a una tendencia clara en América Latina: viviendas con espacios cada vez más compactos. Los modelos Fit & Max buscan maximizar la capacidad interior sin comprometer la flexibilidad de instalación.
Además, incorporan la función exclusiva Cleaning Time, que desactiva temporalmente las alertas de puerta abierta y reduce la actividad del compresor mientras se limpia el interior. Como parte de su estrategia de crecimiento, LG impulsa el fortalecimiento de su producción regional con nuevas instalaciones industriales en América Latina.
Esta expansión busca optimizar la fabricación de electrodomésticos adaptados a las necesidades locales y facilitar una distribución más eficiente en distintos mercados.