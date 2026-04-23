¿Mejora una moneda la señal Wi-Fi? El truco viral explicado

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en el principal espacio para difundir consejos tecnológicos rápidos y aparentemente efectivos. Uno de los más recientes asegura que colocar una moneda, generalmente metálica, sobre el router puede mejorar la señal Wi-Fi dentro del hogar.
La idea ha despertado curiosidad entre usuarios que buscan soluciones sencillas a problemas de conexión, pero también ha generado dudas entre expertos. El origen de este truco se basa en principios básicos de la física. Algunos usuarios afirman que el metal de la moneda actúa como un pequeño reflector o modificador de las ondas electromagnéticas que emite el router.
En teoría, esto podría ayudar a "redirigir" la señal hacia ciertas áreas de la casa donde la cobertura es más débil. Sin embargo, esta explicación no es del todo precisa. Especialistas en telecomunicaciones coinciden en que el efecto de una moneda sobre un router doméstico es prácticamente insignificante.
Los routers están diseñados para emitir señales en múltiples direcciones utilizando antenas específicas y tecnologías avanzadas como MIMO (Multiple Input Multiple Output), que optimizan la distribución del Wi-Fi. Colocar un objeto pequeño como una moneda difícilmente alterará de manera significativa este comportamiento.
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De hecho, en algunos casos, poner objetos metálicos cerca del router podría incluso interferir con la señal, generando pequeñas distorsiones o bloqueos. Aunque estos efectos suelen ser mínimos, refuerzan la idea de que el truco no solo es poco efectivo, sino potencialmente contraproducente.
Entonces, ¿por qué algunas personas aseguran notar mejoras? La respuesta puede estar en factores externos. Cambios en la posición del router, reinicios del dispositivo o incluso fluctuaciones normales en la red pueden dar la impresión de que el "truco" funcionó, cuando en realidad no hay una relación directa.
Para mejorar la señal Wi-Fi de forma efectiva, los expertos recomiendan acciones comprobadas: ubicar el router en un lugar central y elevado, evitar obstáculos como paredes gruesas o electrodomésticos.