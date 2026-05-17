 Smartwatch que Detectan Diabetes a Tiempo: Guía 2026
Tecnología

Smartwatch que podrían ayudar a detectar la diabetes antes de que sea demasiado tarde

Algunos relojes inteligentes ahora pueden monitorear señales relacionadas con la diabetes y ayudar a detectar riesgos de salud.

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Smartwatch / FOTO: Smartwatch

Actualmente, la tecnología portátil está revolucionando la forma en que las personas cuidan su salud.  En 2026, varios smartwatch ya cuentan con herramientas capaces de monitorear señales relacionadas con la diabetes.

Lo anterior, permite detectar cambios físicos que podrían alertar sobre problemas metabólicos antes de que aparezcan síntomas graves. Aunque estos dispositivos no sustituyen un diagnóstico médico, especialistas destacan que pueden convertirse en aliados importantes para la prevención, especialmente en personas con antecedentes familiares, obesidad, sedentarismo o altos niveles de estrés.

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Los relojes de Huawei te ayudarán a prevenir la diabetes #smartwatch #noticias #5noticiastech

♬ sonido original - Aaric Montaño

Uno de los modelos que más ha llamado la atención es el HUAWEI Watch Fit 5, un reloj inteligente que incorpora monitoreo continuo de frecuencia cardíaca, análisis del sueño, medición de oxígeno en sangre y seguimiento del estrés.  Estas funciones son relevantes debido a que diversos estudios han señalado que alteraciones en el descanso, problemas cardiovasculares y estrés crónico pueden estar relacionados con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

El modelo más avanzado de la marca, el HUAWEI Watch Fit 5 Pro, añade sensores más precisos, monitoreo de rigidez arterial y electrocardiograma (ECG), herramientas que ayudan a identificar anomalías cardiovasculares asociadas a enfermedades metabólicas.  Además, este smartwatch ofrece análisis detallados sobre actividad física y calorías quemadas, algo clave para controlar el peso corporal, uno de los principales factores vinculados a la diabetes.

El smarwatch contra la diabetes

Otro reloj inteligente que ha ganado protagonismo es el Samsung Galaxy Watch7. Este dispositivo integra análisis de composición corporal, monitoreo de sueño avanzado y sensores impulsados por inteligencia artificial que detectan cambios en hábitos físicos y niveles de energía.  Expertos señalan que mantener vigilancia constante sobre estos indicadores puede ayudar a prevenir complicaciones derivadas de la resistencia a la insulina.

La lista también incluye al Apple Watch Series 10, que se ha convertido en uno de los relojes más completos en temas de salud.

¿Qué pasa con tus cuentas de WhatsApp y Gmail cuando mueres?

Pocos saben qué ocurre con cuentas como WhatsApp, Gmail o bancos cuando una persona fallece y quién puede acceder a esa información digital.

El dispositivo puede monitorear temperatura corporal, ritmo cardíaco y patrones de descanso, datos importantes para personas que buscan controlar factores de riesgo relacionados con la diabetes y otras enfermedades crónicas.

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