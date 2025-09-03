 Virgo: lo que aman, detestan y sus secretos
Tendencias

Cómo son los Virgo: Qué detestan, qué aman y cuáles son sus secretos

Cada año, entre agosto y septiembre, millones de personas en el mundo celebran su cumpleaños bajo el signo de Virgo.

Compartir:
Virgo, Virgo
Virgo / FOTO: Virgo

La personalidad de Virgo está marcada por la disciplina, el orden y la búsqueda constante de la perfección. Bajo la influencia de Mercurio, quienes nacen entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre destacan por su capacidad de organización, memoria y enfoque en los detalles.

El signo de Virgo pertenece al elemento tierra, lo que le otorga un carácter práctico, ambicioso y consistente.  Estas cualidades lo convierten en uno de los signos más responsables y productivos del zodiaco.

@karlamelo_oficial

#soyvirgo ♍️

♬ VIRGO - Karla Melo

Sin embargo, su necesidad de tenerlo todo bajo control puede volverse un arma de doble filo: la incertidumbre les incomoda y la autoexigencia les lleva a sentir que nunca es suficiente, incluso cuando logran grandes metas. El perfeccionismo de Virgo se refleja en su día a día. Suelen ser críticos consigo mismos y con lo que los rodea, siempre atentos a los errores más pequeños.

Esto les da una ventaja en profesiones que requieren precisión, pero también puede generar frustración al poner barreras innecesarias por miedo al fracaso.  A pesar de ello, su disciplina los convierte en personas confiables que cumplen lo que prometen.

Más de Virgo

En el ámbito personal, Virgo valora las rutinas saludables. Cuidan su alimentación, su bienestar físico y mental, y entienden que el equilibrio es clave para mantener un rendimiento óptimo.  Su estilo de vida también se proyecta en lo estético: prefieren lo sencillo, minimalista y funcional, sin excesos ni ostentaciones. Su lema parece ser "menos es más", y lo aplican tanto en la moda como en su entorno.

Como amigos, Virgo son atentos y detallistas. Son los que recuerdan fechas importantes y pequeños gestos que los demás suelen pasar por alto.

Nuevas opciones de moda llegan a Guatemala

La moda americana sigue conquistando Guatemala con la apertura de un espacio que ofrece prendas modernas y esenciales.

En las relaciones amorosas, pueden mostrarse reservados al inicio, pero cuando entregan su confianza lo hacen de forma total y con un compromiso a largo plazo.  No se dejan llevar por impulsos, sino que buscan una relación estable y con propósito

En Portada

Esteban Toc: Esa justicia que quieren hacer es una injusticiat
Nacionales

Esteban Toc: "Esa justicia que quieren hacer es una injusticia"

12:18 PM, Sep 03
Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil pierde posiciones tras una etapa atípica en la Vuelta a España 2025

12:45 PM, Sep 03
Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputadost
Nacionales

Cámara de Amparo solicita información al Congreso sobre cuatro diputados

01:05 PM, Sep 03
Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con La masacre en Texas t
Farándula

Monstruo estrena tercera temporada: quién es Ed Gein y por qué lo comparan con "La masacre en Texas"

10:26 AM, Sep 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.SeguridadCopa CentroamericanaFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos