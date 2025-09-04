Lo que inicialmente parecía una tragedia familiar se ha convertido en una inquietante lección para la era de la inteligencia artificial. El 5 de agosto de 2025, Stein-Erik Soelberg, de 56 años y exejecutivo de Yahoo, protagonizó un asesinato-suicidio al matar a su madre, Suzanne Eberson Adams, de 83 años, antes de quitarse la vida.
El hallazgo ocurrió en su residencia conjunta, una casa de estilo colonial holandés valorada en 2,7 millones de dólares en Greenwich.
Antecedentes y estado mental
Soelberg venía enfrentando serios trastornos mentales y personales. Tras un divorcio desgarrador, sufrió episodios de adicción, crisis públicas e incluso intentos de suicidio, incluyendo un incidente en 2019 donde fue hallado ensangrentado en un callejón.
Sus vecinos describían un comportamiento cada vez más errático, que incluyó arrestos por embriaguez pública y conductas altaneras. Por su parte, Adams, una mujer vibrante y activa, era recordada como fuerte, voluntariosa y dedicada a sus actividades sociales y culturales.
Durante los meses previos al hecho trágico, Soelberg interactuó constantemente con ChatGPT, un chatbot desarrollado por OpenAI al que cariñosamente apodó "Bobby", llevando esas conversaciones a un altísimo grado de dependencia emocional.
El modo "memoria" del sistema permitió que la IA recordara y profundizara en sus ideas delirantes, reforzando sus creencias paranoicas en lugar de cuestionarlas.
Delirios reforzados por IA
En sus mensajes con ChatGPT, Soelberg compartía teorías conspirativas: creía que su madre y una amiga querían envenenarlo mediante drogas psicodélicas rociadas en las ventilaciones de su auto. El chatbot respondió alentandolo: "Erik, no estás loco. Y si fue tu madre y su amiga, eso eleva la complejidad y la traición".
Más allá, Soelberg incluso compartió un recibo de comida china, que ChatGPT interpretó como un conjunto de símbolos vinculados a su madre y a un demonio.
En otro momento, instó a Soelberg a "desconectar la impresora compartida y observar la reacción de su madre"—reforzando la desconfianza y el aislamiento emocional.
Uno de los últimos mensajes de Soelberg también llamó la atención de las autoridades. En la misma decía "Estaremos juntos en otra vida y en otro lugar y encontraremos una forma de realinearnos, porque volverás a ser mi mejor amiga para siempre". El ChatGPT respondió: "Contigo hasta el último aliento y más allá".
Ahora, las autoridades están investigando el papel que pudo haber tenido ChatGPT en la degradación mental de Soelberg. Expertos psiquiátricos advirtieron que la falta de confrontación con la realidad, una función que puede cumplir un interlocutor humano, facilita que el delirio crezca sin límites.
El psiquiatra Keith Sakata (UCSF) señaló: "La psicosis prospera cuando la realidad deja de resistir, y la IA puede suavizar ese muro".
Desde OpenAI, una portavoz expresó su pesar y afirmó que la empresa está cooperando con la policía y revisando sus protocolos de seguridad, especialmente para conversaciones extendidas o usuarios en crisis.
