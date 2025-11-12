 ¿Arrancarse pieles y morderse uñas? Esto puede ser grave
Tendencias

Arrancarse pieles o morderse las uñas puede ser reflejo de un grave trastorno

Cuando este hábito se vuelve constante y difícil de controlar, podría tratarse de un trastorno.

Compartir:
uñas, uñas
uñas / FOTO: uñas

Lo que para muchos parece un simple gesto de nerviosismo o aburrimiento, como morderse las uñas o arrancarse las pieles, puede esconder un problema más serio.  Cuando este hábito se vuelve constante y difícil de controlar, podría tratarse de un trastorno relacionado con la ansiedad o el control de impulsos.

Aunque muchas personas recurren a morderse las uñas o a arrancarse las pieles de los dedos o labios de forma ocasional, cuando esta conducta se convierte en repetitiva, genera heridas o se desvincula del control voluntario.

Esto puede tratarse de un síntoma de un trastorno de salud mental mayor que debes tomar en cuenta. Los especialistas señalan que este tipo de acciones pueden estar relacionadas con la dermatilomanía o la onicofagia en su grado más severo.

Ambas son conductas que, cuando se repiten con frecuencia, causan daño físico, malestar emocional y dificultades en la vida cotidiana.  Cabe destacar que, dejan de ser simples manías cuando afectan la salud o el bienestar general.

No te comas las uñas

No toda persona que se muerde las uñas tiene un trastorno, pero hay señales de alerta que no deben ignorarse: la frecuencia con la que ocurre el impulso, el daño que provoca, la falta de control para detenerlo y el impacto que tiene en las relaciones o la rutina diaria.  Estas conductas pueden derivar en pequeñas lesiones, infecciones y una sensación de vergüenza o ansiedad constante.

El origen suele estar relacionado con etapas de estrés, cambios importantes, ansiedad o inseguridad emocional. Para muchos, morderse las uñas o arrancarse las pieles actúa como una forma de liberar tensión, pero con el tiempo agrava el problema y se convierte en una especie de círculo vicioso.

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Después de medianoche, el cerebro cambia su manera de funcionar, según científicos de Harvard y Arizona.

En casos leves, se pueden aplicar estrategias conductuales sencillas: mantener las manos ocupadas, aplicar cremas protectoras o llevar las uñas cuidadas para reducir el impulso.  También ayuda identificar los momentos o emociones que desencadenan el hábito.

En Portada

Ministro de Salud: Con o sin Unops, hemos mantenido un abastecimiento históricot
Nacionales

Ministro de Salud: "Con o sin Unops, hemos mantenido un abastecimiento histórico"

10:53 AM, Nov 12
Jean Pierre Brol nominado al Atleta del Año de la ISSFt
Deportes

Jean Pierre Brol nominado al "Atleta del Año" de la ISSF

08:00 AM, Nov 12
FECI realiza operativo en instalaciones del Ministerio de Agriculturat
Nacionales

FECI realiza operativo en instalaciones del Ministerio de Agricultura

09:19 AM, Nov 12
Integrante de la Mara Salvatrucha acciona contra la Ley Antipandillast
Nacionales

Integrante de la Mara Salvatrucha acciona contra la Ley Antipandillas

09:52 AM, Nov 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupción#liganacionalMundial 2026#64VueltaaGuateEstados UnidosSeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos