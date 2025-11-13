 Impacto de la tormenta solar del 13 de noviembre
¿Cómo afecta a la tecnología la tormenta solar de este 13 de noviembre?

Una poderosa tormenta solar tendrá su punto más intenso el 13 de diciembre, una fecha que podría traer interrupciones.

La tormenta solar vuelve a llamar la atención global. Una intensa tormenta solar se aproxima a la Tierra y su punto crítico está previsto para el 13 de diciembre. Será una fecha que expertos ya señalan como clave por los posibles efectos en comunicaciones, navegación satelital y redes eléctricas.

El fenómeno ocurre en medio de un ciclo solar más activo de lo habitual, lo que incrementa la fuerza de las eyecciones de masa coronal que impactan el campo magnético del planeta. La tormenta geomagnética, resultado de explosiones solares consecutivas, puede alterar la ionosfera y provocar variaciones en la magnetosfera terrestre.

Aunque no representa un peligro directo para la salud humana, sí pone en riesgo tecnologías que dependen de la estabilidad del entorno espacial.  Entre las principales áreas de impacto se encuentra el funcionamiento de satélites de comunicación, sistemas GPS, servicios de aviación, navegación marítima y redes eléctricas de alta tensión.

Uno de los mayores puntos de preocupación es el GPS, ya que las tormentas solares pueden generar errores de precisión, interrupciones en la señal e incluso breves pérdidas de conexión.  Estas fluctuaciones afectarían desde aplicaciones móviles de geolocalización hasta operaciones críticas como vuelos, transporte terrestre y sistemas de logística.

Las comunicaciones de alta frecuencia también podrían verse comprometidas, especialmente en zonas de latitudes altas donde la actividad geomagnética se intensifica. Otro de los sistemas vulnerables es la infraestructura eléctrica. Las corrientes inducidas por la tormenta pueden sobrecargar transformadores y líneas de transmisión, provocando fallos parciales o apagones en regiones sensibles.

Aunque las empresas de energía suelen activar protocolos preventivos ante eventos de esta magnitud, la intensidad del fenómeno obliga a una vigilancia constante.

Los satélites en órbita baja también sienten el impacto, pues el aumento de partículas solares puede afectar sus componentes electrónicos y modificar la densidad atmosférica, alterando su estabilidad.  En casos severos, deben ajustarse las órbitas para evitar daños. Ante este escenario, especialistas recomiendan a la población mantenerse informada sobre posibles interrupciones en servicios tecnológicos durante el 13 de diciembre.

Así fue el banderazo de la afición para Selección Nacional
Deportes

Así fue el banderazo de la afición para Selección Nacional

07:18 AM, Nov 13

07:18 AM, Nov 13
Guatemala-Panamá: Se cuestiona el tema de seguridad
Deportes

Guatemala-Panamá: Se cuestiona el tema de seguridad

07:06 AM, Nov 13

07:06 AM, Nov 13
Dos personas mueren en accidente en Villa Canales
Nacionales

Dos personas mueren en accidente en Villa Canales

07:14 AM, Nov 13

07:14 AM, Nov 13
¡Escándalo! Miss Guatemala no forma parte de importante cena en el Miss Universo
Farándula

¡Escándalo! Miss Guatemala no forma parte de importante cena en el Miss Universo

08:49 AM, Nov 13

08:49 AM, Nov 13

