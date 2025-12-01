 Cenas Navideñas para Mascotas: Una Noche Mágica para Ellos
Tendencias

Una noche mágica también para ellos: las cenas navideñas para tus mascotas

Lo que comenzó como un detalle para consentirlos, hoy se convierte en una tradición para muchas familias guatemaltecas que consideran a sus mascotas parte del hogar.

mascotas, Pinterest
mascotas / FOTO: Pinterest

Esta Navidad 2025 trae una idea que derrite corazones — y patas: Arca de Noé lanzó sus Cenas Navideñas para Mascotas, una forma especial de incluir a perros y gatos en los momentos más entrañables del año.

Lo que comenzó como un detalle para consentirlos, hoy se convierte en una tradición para muchas familias guatemaltecas que consideran a sus mascotas parte del hogar. 

¿Qué incluyen estas cenas?

  • Menús elaborados con ingredientes completamente seguros y balanceados: pollo fresco deshuesado, puré de camote, zanahoria cocida, arroz integral, aceite de coco y cúrcuma. Todo libre de conservantes o saborizantes artificiales. 
  • Opciones especiales con recetas como pavo con salsa de hígado, puré de verduras, gelatina con trozos de hígado, y tartaletas de pollo — pensadas para perros y gatos. 
  • El producto llega congelado, para conservar su frescura hasta que sea el momento de servir. Basta con descongelar y calentar por un minuto para que el aroma y sabor despierten el apetito de tu mascota. 
cenas navideñas mascotas - Arca de Noé

Una experiencia inolvidable

Las mascotas son parte del núcleo familiar; darles una cena especial refuerza el vínculo y transforma la noche en un momento compartido.

Al estar elaboradas por expertos y con ingredientes naturales, evitas riesgos asociados a comidas inadecuadas para perros o gatos.

Por cada cena comprada, Arca de Noé dona media cena a un perrito de albergue. Una forma concreta de ayudar sin salir de casa. 

  "No es un alimento diario, sino una merienda especial para que ellos también disfruten la magia de la Navidad", señala Arca de Noe en su sitio web.  

Cenas navideñas - Arca de Noé

Consejos para disfrutar la cena con responsabilidad

  • Conserva la cena congelada hasta el momento de servir. Si la descongelas, consúmela dentro de los siguientes 3 días. 
  • Sirve porciones adecuadas según el tamaño de tu mascota: recuerda que no sustituye su dieta habitual. 
  • Observa su reacción ante nuevos ingredientes: aunque los platos están diseñados para su sistema digestivo, cada mascota es diferente.
  • Aprovecha para compartir un momento especial: acompaña con juegos, caricias y fotos. ¡No hay mejor recuerdo que uno vivido juntos!

La iniciativa de Arca de Noé demuestra cómo, en Navidad, los detalles más sencillos pueden convertirse en actos de amor para una mascota que nos acompaña todo el año, para familias que los aman y para aquellos animalitos que viven en refugios.

