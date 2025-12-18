 ¿Por qué hay lagartijas en casa? Significado
Por qué aparecen lagartijas en tu casa y qué significa su presencia

La presencia de lagartijas en casa suele generar sorpresa, pero lejos de ser algo negativo, responde a causas naturales.

Lagartijas

La aparición de lagartijas en casa es una situación más común de lo que muchas personas creen, especialmente en zonas cálidas o durante determinadas épocas del año.  Aunque para algunos pueden resultar molestas o generar sorpresa, estos pequeños reptiles cumplen una función importante dentro del ecosistema.

Cabe destacar que, su presencia tiene explicaciones tanto científicas como simbólicas, aquí te contamos. Desde el punto de vista biológico, las lagartijas son animales de sangre fría, lo que significa que dependen del ambiente para regular su temperatura corporal.

Por esta razón, suelen ingresar a los hogares en busca de refugio, ya sea para resguardarse del frío, del exceso de calor o de depredadores.  Las paredes, techos, balcones y terrazas se convierten en espacios ideales para ellas, sobre todo si reciben luz solar durante el día.

Otro factor clave por el que aparecen lagartijas en una vivienda es la presencia de insectos.  Estos reptiles se alimentan principalmente de mosquitos, moscas, arañas y hormigas, por lo que su aparición suele estar relacionada con un ambiente donde hay abundancia de estos animales.

De hecho, muchas personas desconocen que las lagartijas actúan como un control natural de plagas, ayudando a mantener el equilibrio dentro del hogar. A nivel de salud, es importante destacar que las lagartijas no representan un peligro para los humanos.

No son agresivas, no atacan y, en la mayoría de los casos, huyen al detectar movimiento o ruido. Su presencia es más un indicador del entorno que una señal de riesgo. Más allá de la explicación científica, en distintas culturas la aparición de lagartijas tiene un significado especial.

Se les asocia con la adaptabilidad, la resiliencia y la regeneración, ya que tienen la capacidad de desprenderse de su cola para escapar de amenazas y luego regenerarla. Para algunas creencias populares, ver lagartijas en casa puede simbolizar protección, cambios positivos o la llegada de nuevas oportunidades.

