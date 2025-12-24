 5 Países donde la Navidad está Prohibida y sus Motivos
Tendencias

Los 5 países donde está prohibida la Navidad y por qué

Ya sea por razones religiosas, ideológicas o culturales, en estos lugares el 25 de diciembre pasa desapercibido.

Compartir:
-
ComprasdeNavidadenlacapital(28) / FOTO:

Mientras gran parte del mundo se prepara para celebrar la Navidad con luces, villancicos y reuniones, existen países donde esta festividad está prohibida o severamente restringida.  Las razones varían entre posturas ideológicas, leyes religiosas estrictas y políticas de control cultural.

En estos territorios, el 25 de diciembre transcurre como un día cualquiera, sin decoraciones, celebraciones públicas ni símbolos navideños. Uno de los casos más conocidos es Corea del Norte, donde la Navidad está prohibida desde hace varios años.

El régimen considera esta celebración como una influencia extranjera que contradice la ideología del Estado.  Cualquier manifestación pública relacionada con la Navidad, como música, árboles decorados o intercambio de regalos, puede ser castigada severamente, ya que se percibe como una amenaza al culto al liderazgo político.

En Brunei, un pequeño sultanato del sudeste asiático, la prohibición está ligada a la aplicación estricta de la ley islámica.  Las autoridades vetaron las celebraciones navideñas en espacios públicos para evitar que la población musulmana adopte costumbres ajenas a su religión.

Otros países que no celebran la Navidad

Aunque los cristianos pueden celebrar en privado, no está permitido mostrar símbolos navideños ni realizar eventos visibles al público. Otro país donde la Navidad está restringida es Tayikistán. Desde hace algunos años, el gobierno prohibió los símbolos navideños en escuelas, oficinas públicas y eventos oficiales.

El objetivo, según las autoridades, es proteger la identidad cultural nacional y evitar la adopción de tradiciones extranjeras.  Incluso figuras como Papá Noel y los árboles de Navidad han sido eliminados de los espacios estatales.

Año Nuevo Chino 2026: Qué animal será, cuál es su significado y cuándo empieza

El Año Nuevo Chino 2026 está cada vez más cerca y crece la curiosidad por conocer cuándo inicia.

En Somalia, la prohibición es aún más tajante. El gobierno declaró que cualquier celebración religiosa distinta al islam no puede realizarse en público.  Por motivos de seguridad y religión, están prohibidas las reuniones, decoraciones y expresiones navideñas visibles, aunque algunos extranjeros pueden celebrar de forma privada y discreta.

Finalmente, China presenta un escenario particular. Aunque la Navidad no está prohibida a nivel nacional, en varias regiones se han impuesto restricciones a las celebraciones públicas

En Portada

Fotos: Pipa de combustible se incendia en ruta Interamericanat
Nacionales

Fotos: Pipa de combustible se incendia en ruta Interamericana

02:34 PM, Dic 24
Liga Nacional: Equipos que ha logrado el bicampeonato en torneos cortost
Deportes

Liga Nacional: Equipos que ha logrado el bicampeonato en torneos cortos

12:47 PM, Dic 24
Los Chicos: Chayanne despide a Tony Ocasio con emotivo mensajet
Farándula

Los Chicos: Chayanne despide a Tony Ocasio con emotivo mensaje

01:55 PM, Dic 24
Un terremoto de magnitud 6,1 sacude la costa este de Taiwánt
Internacionales

Un terremoto de magnitud 6,1 sacude la costa este de Taiwán

03:00 PM, Dic 24

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoMundial 2026Liga NacionalDonald TrumpNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos