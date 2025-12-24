5 Países donde la Navidad está Prohibida y sus Motivos

Mientras gran parte del mundo se prepara para celebrar la Navidad con luces, villancicos y reuniones, existen países donde esta festividad está prohibida o severamente restringida. Las razones varían entre posturas ideológicas, leyes religiosas estrictas y políticas de control cultural.
En estos territorios, el 25 de diciembre transcurre como un día cualquiera, sin decoraciones, celebraciones públicas ni símbolos navideños. Uno de los casos más conocidos es Corea del Norte, donde la Navidad está prohibida desde hace varios años.
El régimen considera esta celebración como una influencia extranjera que contradice la ideología del Estado. Cualquier manifestación pública relacionada con la Navidad, como música, árboles decorados o intercambio de regalos, puede ser castigada severamente, ya que se percibe como una amenaza al culto al liderazgo político.
En Brunei, un pequeño sultanato del sudeste asiático, la prohibición está ligada a la aplicación estricta de la ley islámica. Las autoridades vetaron las celebraciones navideñas en espacios públicos para evitar que la población musulmana adopte costumbres ajenas a su religión.
Otros países que no celebran la Navidad
Aunque los cristianos pueden celebrar en privado, no está permitido mostrar símbolos navideños ni realizar eventos visibles al público. Otro país donde la Navidad está restringida es Tayikistán. Desde hace algunos años, el gobierno prohibió los símbolos navideños en escuelas, oficinas públicas y eventos oficiales.
El objetivo, según las autoridades, es proteger la identidad cultural nacional y evitar la adopción de tradiciones extranjeras. Incluso figuras como Papá Noel y los árboles de Navidad han sido eliminados de los espacios estatales.
En Somalia, la prohibición es aún más tajante. El gobierno declaró que cualquier celebración religiosa distinta al islam no puede realizarse en público. Por motivos de seguridad y religión, están prohibidas las reuniones, decoraciones y expresiones navideñas visibles, aunque algunos extranjeros pueden celebrar de forma privada y discreta.
Finalmente, China presenta un escenario particular. Aunque la Navidad no está prohibida a nivel nacional, en varias regiones se han impuesto restricciones a las celebraciones públicas