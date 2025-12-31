Los memes que más destacaron en el internet durante 2025

Diferentes acontecimientos de la vida real influyeron en los usuarios de redes sociales e internet, durante 2025, para dar vida a los famosos memes, que son una forma de expresión en diferentes plataformas. Según Gemini, la inteligencia artificial de Google, entre las ilustraciones pictográficas para hacer reír estuvo una que ser refirió a la película de Minecraft.
Esta imagen se hizo tendencia al mismo tiempo en que se proyectaba la película de Minecraft en las salas de cine. La fama de este meme se originó en la crítica que el público hizo a la cinta, porque muchos aseguraron que la obra pudo ser divertida y un éxito comercial, pero una decepción para los conocedores y amantes del juego de video al que hizo referencia.
"Holy f—ing airball", fue otro de los memes que destacaron, aunque en la red social de Tiktok. Este término se relacionó a una tendencia de videos cortos en las que se hacía referencia a fallos épicos de las personas; fue una forma original de hacer humor con las frustraciones.
Los mismos usuarios de esta red social comentaron que el meme se refería a una gran decepción entre la expectativa y realidad de varios temas. El termino de "holy airball" se deriva de una expresión en inglés de Estados Unidos (EE. UU.) para referirse a un fallo garrafal al intentar encestar con la pelota en el basquetbol, especialmente cuando no se toca el tablero o el marco del aro.
Escándalo de la "kiss cam" de Coldplay en memes
El 16 de junio de 2025 las redes sociales se volvieron un coliseo romano para criticar a una pareja captada en la "kiss cam" de un concierto de la popular banda de pop Coldplay. Ambos fueron captados en el momento en el que se abrazaban, pero al verse en las pantallas gigantes se avergonzaron y optaron por ocultarse, posteriormente se viralizó la noticia de que ambos eran casados y estaban viviendo una aventura fuera del matrimonio.
Sin embargo, la escena se hizo tan famosa, que cientos de usuarios adaptaron la imagen para hacer chistes y pasarla bien. De hecho, en varios eventos se popularizó la "Coldplay kiss cam", en la que los participantes dejaron de lado el tradicional beso entre parejas.
"Jet2 Holiday Jingle" fue otra tendencia en la que los usuarios, especialmente de Tiktok, tomaron la canción de un anuncio publicitario de una aerolínea, para expresar lo contrario a lo que originalmente se buscaba comunicar.
El tema musical que hacía referencia a unas vacaciones perfectas fue colocado en videos cortos donde se daba a entender lo contrario y en muchas de las publicaciones se mostraban acciones frustradas, malas experiencias y hasta accidentes cómicos.
De Perú para el mundo
En el mes del amor y la amistad se hizo tendencia la frase "perdónenme, pero no acepto", derivado de una escena en la que una boda fue abruptamente interrumpida porque la novia simplemente no quiso casarse.
La frase se ganó el corazón de la gente, por lo que de inmediato surgieron muchas escenas en Tiktok replicando la frase en distintos contextos, la mayoría chistosos.
@xsoymorgan
