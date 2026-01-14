 ¿Agua fría o a temperatura ambiente? Descubre cuál es mejor
Tendencias

¿Es mejor tomar agua fría o al tiempo?

Beber agua es esencial para la salud, pero elegir entre agua fría o al tiempo puede marcar diferencias.

Compartir:
Beber agua pura por ola de calor,
Beber agua pura por ola de calor / FOTO:

La hidratación es una de las claves principales para mantener la salud, pero una pregunta común es: ¿es mejor tomar agua fría o al tiempo?  La respuesta no es absoluta, y depende de varios factores como la actividad física, la temperatura ambiental y tus objetivos de salud.

Antes de entrar en comparaciones de temperatura, es esencial recordar que el aspecto más importante para la salud es beber suficiente agua a lo largo del día, independientemente de si está fría o a temperatura ambiente. Ambos tipos hidratan efectivamente el cuerpo y ayudan a mantener funciones vitales como la regulación térmica, el transporte de nutrientes y la eliminación de desechos.

  • Agua fría: ideal en ciertas situaciones

El agua fría tiene ventajas claras en contextos específicos:

• Después del ejercicio o en clima cálido: ayuda a regular la temperatura corporal y puede ser más refrescante cuando la temperatura exterior es alta.

• Puede mejorar la rehidratación: al sentirse más fresca, muchas personas tienden a beber más, lo que favorece beber suficiente líquido.

• Impacto ligero en el metabolismo: el cuerpo usa energía para calentar el agua fría hasta alcanzar la temperatura corporal, lo que puede producir un gasto calórico mínimo.

Sin embargo, el agua muy fría no siempre es la mejor opción. En algunas personas puede causar molestias digestivas o incluso dolor de cabeza, especialmente si se toma justo después de comer.

Más información de cómo beber agua

  • Agua a temperatura ambiente o tibia: suave para el cuerpo

El agua al tiempo también ofrece beneficios importantes:

• Más fácil para la digestión: el agua a temperatura ambiente es más gentil con el sistema digestivo y puede facilitar el proceso después de las comidas.

• Menor choque térmico: al no requerir mucha energía al entrar en el organismo, suele ser más cómoda para personas sensibles o con problemas digestivos.

¡Ver para no creer! León trepa la palangana de pickup de una familia en AutoSafari Chapin

Un inesperado encuentro entre un león y una familia se volvió viral de forma inmediata en Guatemala.

• Excelente para la hidratación general: al no estar demasiado fría ni caliente, muchos expertos recomiendan el agua al tiempo como opción equilibrada para el consumo diario.

En Portada

Capturan a exvicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapánt
Nacionales

Capturan a exvicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán

03:15 PM, Ene 14
¡Fracaso merengue! Real Madrid eliminado en la Copa del Reyt
Deportes

¡Fracaso merengue! Real Madrid eliminado en la Copa del Rey

04:01 PM, Ene 14
Cancillería se pronuncia por la suspensión indefinida de visas de inmigrante por parte de EE. UU. t
Nacionales

Cancillería se pronuncia por la suspensión indefinida de visas de inmigrante por parte de EE. UU.

05:14 PM, Ene 14
Chaves y Bukele ponen primera piedra de megacárcel en Costa Rica para reos más violentost
Internacionales

Chaves y Bukele ponen primera piedra de megacárcel en Costa Rica para reos más violentos

03:50 PM, Ene 14

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos