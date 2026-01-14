¿Agua fría o a temperatura ambiente? Descubre cuál es mejor

La hidratación es una de las claves principales para mantener la salud, pero una pregunta común es: ¿es mejor tomar agua fría o al tiempo? La respuesta no es absoluta, y depende de varios factores como la actividad física, la temperatura ambiental y tus objetivos de salud.
Antes de entrar en comparaciones de temperatura, es esencial recordar que el aspecto más importante para la salud es beber suficiente agua a lo largo del día, independientemente de si está fría o a temperatura ambiente. Ambos tipos hidratan efectivamente el cuerpo y ayudan a mantener funciones vitales como la regulación térmica, el transporte de nutrientes y la eliminación de desechos.
- Agua fría: ideal en ciertas situaciones
El agua fría tiene ventajas claras en contextos específicos:
• Después del ejercicio o en clima cálido: ayuda a regular la temperatura corporal y puede ser más refrescante cuando la temperatura exterior es alta.
• Puede mejorar la rehidratación: al sentirse más fresca, muchas personas tienden a beber más, lo que favorece beber suficiente líquido.
• Impacto ligero en el metabolismo: el cuerpo usa energía para calentar el agua fría hasta alcanzar la temperatura corporal, lo que puede producir un gasto calórico mínimo.
Sin embargo, el agua muy fría no siempre es la mejor opción. En algunas personas puede causar molestias digestivas o incluso dolor de cabeza, especialmente si se toma justo después de comer.
Más información de cómo beber agua
- Agua a temperatura ambiente o tibia: suave para el cuerpo
El agua al tiempo también ofrece beneficios importantes:
• Más fácil para la digestión: el agua a temperatura ambiente es más gentil con el sistema digestivo y puede facilitar el proceso después de las comidas.
• Menor choque térmico: al no requerir mucha energía al entrar en el organismo, suele ser más cómoda para personas sensibles o con problemas digestivos.
• Excelente para la hidratación general: al no estar demasiado fría ni caliente, muchos expertos recomiendan el agua al tiempo como opción equilibrada para el consumo diario.