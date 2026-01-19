Blue Monday 2026: ¿Por qué el 19 de enero es tan triste?

El Blue Monday 2026, señalado en el calendario como el lunes 19 de enero, vuelve a situarse en el centro de atención pública como el presunto "día más triste del año". Cabe destacar que es un concepto que cada enero genera debate sobre emociones, rutina y salud mental.
El término Blue Monday se refiere tradicionalmente al tercer lunes de enero, fecha que en este 2026 cae exactamente el 19 de enero. La idea surgió en 2005, cuando el psicólogo británico Cliff Arnall ideó una fórmula que combina factores como clima frío, deudas por gastos navideños, motivación decreciente y la distancia emocional de las celebraciones.
Partiendo de lo anterior, Arnall estableció cuál sería el día más desalentador a lo largo de todo el año. Según esta fórmula, ciertos elementos como la falta de luz natural en invierno, el retorno a las obligaciones laborales y el desgaste emocional tras las fiestas contribuyen a un estado general de desánimo.
Sin embargo, expertos en salud mental han criticado esta teoría por carecer de un sustento científico sólido, señalando que no existen estudios que demuestren que un solo día pueda determinar el nivel de tristeza de toda la población. A pesar de ello, el concepto de Blue Monday ha permeado en la cultura popular y en los medios.
La frase "feeling blue" en inglés, asociada con tristeza o melancolía, refuerza la idea en torno a esta fecha, especialmente en regiones del hemisferio norte donde el invierno es más pronunciado. Más allá de la polémica sobre su validez, organizaciones dedicadas al bienestar emocional advierten sobre la importancia de no subestimar los factores reales que pueden afectar el ánimo en esta época del año.
Para muchos, enero es un mes de ajustes: las vacaciones terminan, los objetivos de Año Nuevo pueden sentirse difíciles de alcanzar, y las obligaciones cotidianas se intensifican tras un periodo festivo.