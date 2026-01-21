Tendencias 2026: Movilidad y Turismo Regional en Aumento

El turismo en Centroamérica muestra un dinamismo notable para 2026, con un crecimiento sostenido reflejado en las cifras de visitantes internacionales y una mayor conciencia por parte de los viajeros sobre la importancia de planificar con anticipación. Guatemala cerró el año 2025 con 3,361,843 turistas internacionales, un incremento del 10,6% comparado con el año anterior, según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT). Este resultado no solo rompe récords previos, sino que también consolida a Guatemala como un referente turístico en la región.
El turismo interno también juega un papel estratégico. En 2025, los viajes dentro del territorio guatemalteco alcanzaron cerca de 27 millones. Este auge muestra que los desplazamientos nacionales superan las cifras del año anterior, constituyéndose como una columna vertebral del sector turístico.
Turismo regional: Centroamérica lidera las estadísticas
Las estadísticas oficiales prueban que la mayor parte de los turistas en Guatemala provienen de países vecinos. Más de 2 millones de visitantes arribaron desde el resto de Centroamérica, encabezados por El Salvador con aproximadamente 1,5 millones. Estos datos evidencian la relevancia creciente del turismo regional como motor de desarrollo económico y social.
Movilidad y conectividad en aumento
El flujo migratorio general tuvo también un aumento sustancial en 2025. El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) registró más de 12,7 millones de movimientos migratorios, un 5% más que en 2024. Esta dinámica refleja una movilidad activa impulsada no solo por turismo, sino por actividades laborales, educativas y familiares, lo que reafirma la posición estratégica de Guatemala como un núcleo de conectividad regional.
Las previsiones para este año marcan un crecimiento sostenido tanto en turismo interno como en el regional, impulsado por la búsqueda de experiencias significativas y responsables con el entorno. El transporte terrestre destaca como aliado fundamental para conectar destinos y fomentar el desarrollo local y regional.
Nuevas tendencias en el comportamiento del viajero
El perfil del viajero en 2026 evoluciona hacia decisiones más conscientes. Los turistas priorizan planificaciones eficientes, experiencias genuinas y optan por destinos accesibles tanto dentro del país como en la región. Los viajes cortos y de mediana distancia se afianzan por su flexibilidad y accesibilidad, mientras que el turismo interno y regional siguen ganando terreno.
Frente a este panorama, empresas de transporte como Autobuses Cristóbal Colón, del grupo MOBILITY ADO, responden ampliando soluciones integradas que priorizan la experiencia del usuario y la movilidad sostenible. Josef Valdez, gerente comercial de Cristóbal Colón para el Triángulo Norte de Centroamérica, explicó que "en MOBILITY ADO transformamos la movilidad para hacerla más humana, eficiente y respetuosa con el entorno, acompañando a los viajeros en esta nueva etapa de planificación y recorridos en Centroamérica".
En línea con este enfoque, Cristóbal Colón reafirma su compromiso en conectar tanto personas como destinos, apostando por soluciones de movilidad integradas, sostenibles y accesibles para todos los viajeros de la región.
MOBILITY ADO, una empresa mexicana con más de 85 años de experiencia en movilidad, tiene una presencia consolidada en México, Centroamérica y España. Abarca múltiples modos de transporte y tecnología de punta para el diseño y gestión logística diaria, con el objetivo de simplificar la vida de sus pasajeros, moviendo al mundo de manera eficiente y cómoda.