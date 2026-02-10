Ruta Maya: Actividad Cultural para Niños

Las familias que buscan actividades culturales para niños en la ciudad tienen una nueva opción este mes. La Fundación La Ruta Maya presenta una experiencia educativa y creativa donde podrán explorar la cosmovisión maya a través de colores, historia y juego.
Este domingo 22 de febrero, la fundación abre sus puertas para un recorrido guiado que permite a los participantes descubrir en vivo el significado de los puntos cardinales mayas y su relación con el maíz, un elemento central en la cultura ancestral. Durante la actividad, los niños observarán piezas originales dentro de las salas del museo, conectando el aprendizaje histórico con una experiencia sensorial y participativa.
El taller no se limita a la observación. Como parte del recorrido, los asistentes elaborarán su propio "slime" inspirado en los colores sagrados asociados a cada punto cardinal, reforzando el aprendizaje mediante la creatividad. Esta dinámica convierte el contenido cultural en algo tangible, memorable y adaptado a su edad.
La propuesta está pensada como una alternativa ideal para complementar la jornada dominical de Pasos y Pedales, brindando a las familias una oportunidad de integrar cultura, entretenimiento y educación en un solo espacio.
Más allá de ser un taller manual, la actividad promueve el acercamiento temprano de los niños al patrimonio maya, despertando curiosidad por la historia y el simbolismo ancestral. La experiencia está dirigida a niños a partir de los 7 años y tiene un costo accesible que incluye todos los materiales, así como el acompañamiento guiado dentro del museo.
La combinación de aprendizaje, juego y exploración cultural convierte este evento en una opción atractiva para quienes desean enriquecer el tiempo en familia.
Detalles de la actividad
Fecha: Domingo 8 y 22 de febrero
Horario: 10:00 a 11:30 a.m. y 12:00 a 1:30 p.m.
Costo: Q60 por participante
Edades: A partir de 7 años
Lugar: Fundación La Ruta Maya — Av. Las Américas 19-60, zona 13
Incluye: materiales y taller guiado en museo
Inscripción: https://bit.ly/ColoresPuntosCardinales