 Ruta Maya: Actividad Cultural para Niños
Tendencias

Actividad cultural para niños en Fundación La Ruta Maya: descubren los colores sagrados mayas

Una experiencia cultural y creativa invita a niñas y niños a descubrir los colores sagrados de los puntos cardinales mayas a través del maíz.

Compartir:
Ruta Maya, Ruta Maya
Ruta Maya / FOTO: Ruta Maya

Las familias que buscan actividades culturales para niños en la ciudad tienen una nueva opción este mes. La Fundación La Ruta Maya presenta una experiencia educativa y creativa donde podrán explorar la cosmovisión maya a través de colores, historia y juego.

Este domingo 22 de febrero, la fundación abre sus puertas para un recorrido guiado que permite a los participantes descubrir en vivo el significado de los puntos cardinales mayas y su relación con el maíz, un elemento central en la cultura ancestral.  Durante la actividad, los niños observarán piezas originales dentro de las salas del museo, conectando el aprendizaje histórico con una experiencia sensorial y participativa.

El taller no se limita a la observación. Como parte del recorrido, los asistentes elaborarán su propio "slime" inspirado en los colores sagrados asociados a cada punto cardinal, reforzando el aprendizaje mediante la creatividad.  Esta dinámica convierte el contenido cultural en algo tangible, memorable y adaptado a su edad.

La propuesta está pensada como una alternativa ideal para complementar la jornada dominical de Pasos y Pedales, brindando a las familias una oportunidad de integrar cultura, entretenimiento y educación en un solo espacio.

Más de La Ruta Maya

Más allá de ser un taller manual, la actividad promueve el acercamiento temprano de los niños al patrimonio maya, despertando curiosidad por la historia y el simbolismo ancestral. La experiencia está dirigida a niños a partir de los 7 años y tiene un costo accesible que incluye todos los materiales, así como el acompañamiento guiado dentro del museo.

La solución contra la eyaculación precoz puede estar en el tobillo

Una nueva alternativa terapéutica comienza a generar interés en el ámbito médico por sus posibles beneficios.

La combinación de aprendizaje, juego y exploración cultural convierte este evento en una opción atractiva para quienes desean enriquecer el tiempo en familia.

Detalles de la actividad

Fecha: Domingo 8 y 22 de febrero

Horario: 10:00 a 11:30 a.m. y 12:00 a 1:30 p.m.

Costo: Q60 por participante

Edades: A partir de 7 años

Lugar: Fundación La Ruta Maya — Av. Las Américas 19-60, zona 13

Incluye: materiales y taller guiado en museo

Inscripción: https://bit.ly/ColoresPuntosCardinales

En Portada

Organizaciones indígenas exigen la liberación de líderes encarceladost
Nacionales

Organizaciones indígenas exigen la liberación de líderes encarcelados

02:50 PM, Feb 10
El corte de pelo del aficionado del Manchester United deberá esperart
Deportes

El corte de pelo del aficionado del Manchester United deberá esperar

04:10 PM, Feb 10
¿Eres apasionado de los libros? Conoce los detalles de la Feria Internacional del Libro USACt
Farándula

¿Eres apasionado de los libros? Conoce los detalles de la Feria Internacional del Libro USAC

02:54 PM, Feb 10
Pastor que casó a la pareja en el Super Bowl revela más detalles de la bodat
Farándula

Pastor que casó a la pareja en el Super Bowl revela más detalles de la boda

03:33 PM, Feb 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCNoticias de GuatemalaSeguridadReal MadridEstados Unidosredes socialesEE.UU.Super Bowl
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos