Imágenes de nueva montaña rusa en IRTRA Agua Caliente

En redes comenzaron a circular imágenes que muestran lo que muchos usuarios aseguran sería una nueva montaña rusa en el parque Irtra Agua Caliente, Las fotos rápidamente se volvieron virales y han generado gran expectativa entre los guatemaltecos.
Cabe destacar que que este parque ha permanecido cerrado durante varios años por remodelación. Las imágenes muestran lo que parece ser la estructura metálica de una atracción mecánica en construcción, lo que ha llevado a muchos internautas a especular que se trataría de una montaña rusa que formaría parte de la renovación del parque.
En comentarios publicados en plataformas como Facebook y X, varios usuarios manifestaron su entusiasmo por la posible reapertura del recinto recreativo y por la llegada de nuevas atracciones. Sin embargo, hasta el momento el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre las imágenes ni ha confirmado que se trate de una montaña rusa.
A pesar de ello, el tema ha despertado curiosidad y esperanza entre quienes recuerdan con nostalgia las visitas familiares a este histórico parque. El Parque IRTRA Agua Caliente se encuentra en el kilómetro 29.5 de la carretera al Atlántico y fue inaugurado el 16 de mayo de 1967, convirtiéndose en uno de los centros recreativos más importantes cercanos a la Ciudad de Guatemala.
Más del IRTRA Agua Caliente
El lugar fue conocido durante décadas por sus aguas termales sulfurosas, piscinas, áreas verdes, juegos mecánicos y espacios diseñados para el descanso familiar. Desde 2019 el parque permanece cerrado debido a un proceso de remodelación integral que busca modernizar sus instalaciones y ofrecer una experiencia de recreación de mayor nivel para los visitantes.
Según información disponible sobre el proyecto, la renovación pretende transformar el recinto en un parque recreativo moderno, capaz de competir con otros destinos de entretenimiento del país.
El IRTRA, fundado en 1962, es una institución guatemalteca dedicada a brindar espacios de recreación y entretenimiento para los trabajadores de la empresa privada y sus familias.