Receta Fácil de Pasta para Sorprender a los Amantes

Si buscas una receta reconfortante, cremosa y fácil de preparar, el fettuccine Alfredo de ajo asado con pollo a la plancha es una opción perfecta. Esta preparación de pasta combina la suavidad de la pasta con el intenso sabor del ajo rostizado y el toque dorado del pollo a la plancha, logrando un platillo ideal para compartir en familia.
Fettuccine Alfredo
Esta receta rinde cuatro porciones como plato principal, por lo que resulta ideal para una comida familiar o una cena especial sin complicaciones.
Ingredientes
• 400 g (14 oz) de fettuccine
• 1 frasco de Prego® Alfredo Roasted Garlic (411 g / 14.5 oz)
• 2 pechugas de pollo en filetes
• 2 cucharadas de aceite vegetal
• Sal al gusto
• Pimienta negra al gusto
• ½ taza del agua de cocción de la pasta
• ½ taza de tocino frito y picado
• Perejil fresco picado, al gusto
• Queso parmesano, al gusto
Preparación paso a paso
1. Cocinar la pasta
Hierve el fettuccine en agua con sal hasta que esté al dente. Si deseas ser más preciso, la temperatura del agua suele estar entre 200 y 205 °F. Antes de escurrir la pasta, reserva ½ taza del agua de cocción, que ayudará a darle una textura más cremosa a la salsa.
2. Preparar el pollo
Sazona las pechugas con sal y pimienta. En una sartén o plancha caliente con una cucharada de aceite, cocina el pollo hasta que esté bien dorado y completamente cocido, a una temperatura aproximada de 375 a 400 °F. Luego córtalo en tiras y resérvalo.
3. Calentar la salsa
En una sartén amplia, agrega el resto del aceite y caliéntalo a fuego medio, entre 350 y 375 °F. Incorpora la Salsa Prego® Alfredo Roasted Garlic y deja que se caliente suavemente.
4. Mezclar la pasta
Añade el fettuccine cocido a la sartén junto con un poco del agua de cocción reservada. Mezcla bien hasta que la pasta quede completamente cubierta con la salsa y alcance una temperatura aproximada de 180 a 190 °F, logrando una textura cremosa.
5. Servir
Coloca la pasta en platos hondos y añade encima las tiras de pollo a la plancha.
6. Dar el toque final
Termina el plato con tocino frito picado, perejil fresco y queso parmesano al gusto. Sirve inmediatamente para disfrutar la pasta en su punto perfecto.