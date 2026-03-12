Género en Guatemala: ¿Más Hombres o Mujeres?

En Guatemala, una de las preguntas que suele despertar curiosidad es cómo está distribuida la población entre hombres y mujeres. Aunque muchas personas creen que las cifras están prácticamente equilibradas, los datos demográficos revelan una realidad interesante: las mujeres son mayoría en el país.
Según estimaciones poblacionales recientes, las mujeres representan alrededor del 51 % de la población guatemalteca. Mientras que los hombres constituyen aproximadamente el 49 %. Aunque la diferencia no es demasiado amplia, sí es suficiente para que el país tenga una ligera mayoría femenina.
Guatemala cuenta actualmente con cerca de 18 millones de habitantes, por lo que el cálculo aproximado indica que hay alrededor de 9.2 millones de mujeres frente a 8.8 millones de hombres. Esta diferencia de varios cientos de miles de personas refleja una tendencia que también se observa en muchos países del mundo.
Uno de los factores que explica esta situación es la esperanza de vida. En general, las mujeres tienden a vivir más años que los hombres, lo que provoca que con el paso del tiempo su proporción dentro de la población aumente. Otro elemento que influye es la migración internacional. Durante las últimas décadas, muchos hombres guatemaltecos han migrado hacia otros países, principalmente hacia Estados Unidos.
¡Mujeres lideran el ranking!
Esta dinámica reduce la presencia masculina dentro del territorio nacional y contribuye a que la población femenina sea ligeramente mayor. Asimismo, especialistas señalan que los hombres suelen estar más expuestos a trabajos de mayor riesgo y a situaciones de violencia, lo que también impacta en la composición demográfica.
A pesar de esta diferencia, Guatemala continúa siendo un país con una población relativamente equilibrada entre ambos géneros. Además, se caracteriza por tener una población joven, con una gran proporción de niños, adolescentes y adultos jóvenes, lo que influye en el desarrollo social y económico del país.
En resumen, las cifras demográficas muestran que las mujeres superan ligeramente a los hombres en Guatemala, un dato que para muchos resulta inesperado.