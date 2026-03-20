Pollo Granjero Cierra en Costa Rica

Pollo Granjero anunció su cierre de operaciones en Costa Rica con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. "¡Gracias, Costa Rica! Hoy cerramos un capítulo en nuestra historia en el país", fue el mensaje de la marca en el que aprovechó a agradecer a clientes, colaboradores, aliados y comunidades por los años en los que compartieron momentos, sabores y experiencias.
El mensaje, publicado durante la tarde de este jueves, 19 de marzo, fue ampliamente comentado por el público costarricense, quienes mostraron su apoyo a la marca, gusto por los productos y nostalgia por las experiencias ahí vividas.
El anuncio que causó conmoción en el pueblo costarricense también se expresó en las redes y alcanzó a empresas de comida que también mostraron su apoyo, de una manera única, a los empleados que perdieron su trabajo por este cierre de operaciones.
Empresas como Burger King y Hooters manifestaron su apoyo a exempleados y los convocaron para aplicar por una plaza dentro de sus cocinas.
"Sabemos que hoy no ha sido un día fácil para los excolaboradores de Pollo Granjero. Reconocemos el compromiso y entrega que los caracterizan, así como su valioso aporte diario a la empresa donde laboraron. En Burger King queremos contar con ustedes para que formen parte de nuestro equipo de trabajo", mencionó
"Aquí hay lugar para ustedes. Su talento sigue siendo valioso", expresó Hooters en sus redes sociales bajo el título "El arte del pollo nos une".
Ambas empresas compartieron los contactos para que los empleados de Pollo Granjero puedan enviar sus hojas de vida y formar parte de restaurantes que ofrecen pollo frito como parte de su menú.
Según información de medios locales, el cierre de los 96 puntos de venta de Pollo Granjero inició el pasado miércoles 18 de marzo y concluyó este jueves. Se calcula que la empresa empleaba a por lo menos 280 personas.