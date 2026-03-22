 Tendencias de Trajes de Baño 2026: Bienestar y Sofisticación
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Tendencias de trajes de baño 2026: bienestar, naturaleza y sofisticación

Colores suaves, siluetas modernas y textiles sostenibles definen una temporada que apuesta por la comodidad sin perder la sofisticación.

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Cortesía / FOTO: Cortesía

La moda de playa evoluciona hacia una propuesta más consciente, sofisticada y conectada con el bienestar.  Las tendencias de trajes de baño 2026 quedaron en evidencia durante el Fashion Show 2026 "Matcha Party - A Wellness Swimwear Experience" de Bikini Town.

Se trató de un evento que transformó la pasarela tradicional en una experiencia sensorial donde el estilo de vida saludable y el diseño se fusionaron para marcar el rumbo del verano. La estética dominada por el color verde, protagonista de la temporada, evocó el universo del matcha y reforzó la conexión entre moda, bienestar y elegancia natural, una de las claves que define el swimwear actual.

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El color verde se posiciona como el gran protagonista de la temporada, presente en diferentes tonalidades que transmiten frescura, armonía y conexión con la naturaleza.  Esta paleta se complementa con el lila, un tono que aporta serenidad y elegancia contemporánea.

Además, los tonos pastel continúan consolidándose como favoritos dentro de las tendencias de trajes de baño 2026, acompañados de azul cielo, navy y matices anaranjados que aportan contraste y vitalidad a las colecciones.  Los estampados florales en tonos suaves, el animal print reversible y el color block también destacan como apuestas clave para lograr looks modernos y versátiles.

Más de los trajes de baño de moda

La colección Etherea, presentada durante el evento, incluyó más de 75 looks inspirados en la conexión entre tierra, mar y aire.  Las siluetas asimétricas, mini faldas ajustadas y diseños que estilizan la figura reflejan una evolución en el diseño de trajes de baño, donde la comodidad y la sofisticación conviven en equilibrio.

Entre las innovaciones más destacadas se encuentran los cortes láser en trajes de baño y faldas, el uso de telas italianas de alta calidad y la incorporación de fibras recicladas en gran parte de las piezas.

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El lanzamiento ha generado expectativa entre los fanáticos, quienes ya comparten sus primeras opiniones.

Estas propuestas no solo buscan estilizar la silueta, sino también aportar valor sostenible a la moda de playa. Asimismo, las nuevas tecnologías textiles permiten mayor control del abdomen con estructuras más cómodas y flexibles, especialmente en trajes de una pieza.

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