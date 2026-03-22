Tendencias de Trajes de Baño 2026: Bienestar y Sofisticación

La moda de playa evoluciona hacia una propuesta más consciente, sofisticada y conectada con el bienestar. Las tendencias de trajes de baño 2026 quedaron en evidencia durante el Fashion Show 2026 "Matcha Party - A Wellness Swimwear Experience" de Bikini Town.
Se trató de un evento que transformó la pasarela tradicional en una experiencia sensorial donde el estilo de vida saludable y el diseño se fusionaron para marcar el rumbo del verano. La estética dominada por el color verde, protagonista de la temporada, evocó el universo del matcha y reforzó la conexión entre moda, bienestar y elegancia natural, una de las claves que define el swimwear actual.
El color verde se posiciona como el gran protagonista de la temporada, presente en diferentes tonalidades que transmiten frescura, armonía y conexión con la naturaleza. Esta paleta se complementa con el lila, un tono que aporta serenidad y elegancia contemporánea.
Además, los tonos pastel continúan consolidándose como favoritos dentro de las tendencias de trajes de baño 2026, acompañados de azul cielo, navy y matices anaranjados que aportan contraste y vitalidad a las colecciones. Los estampados florales en tonos suaves, el animal print reversible y el color block también destacan como apuestas clave para lograr looks modernos y versátiles.
Más de los trajes de baño de moda
La colección Etherea, presentada durante el evento, incluyó más de 75 looks inspirados en la conexión entre tierra, mar y aire. Las siluetas asimétricas, mini faldas ajustadas y diseños que estilizan la figura reflejan una evolución en el diseño de trajes de baño, donde la comodidad y la sofisticación conviven en equilibrio.
Entre las innovaciones más destacadas se encuentran los cortes láser en trajes de baño y faldas, el uso de telas italianas de alta calidad y la incorporación de fibras recicladas en gran parte de las piezas.
Estas propuestas no solo buscan estilizar la silueta, sino también aportar valor sostenible a la moda de playa. Asimismo, las nuevas tecnologías textiles permiten mayor control del abdomen con estructuras más cómodas y flexibles, especialmente en trajes de una pieza.